"Era increíble, rescató la película". Quentin Tarantino tiene claro cuál es el mejor personaje de toda su carrera... y confiesa que ha plagiado a Alfred Hitchcock (pero a nadie más)

Teniendo en cuenta los numerosos y memorables personajes que ha creado a lo largo de su trayectoria, como guionista y director, pensaba que Quentin Tarantino no sería capaz de elegir sólo uno como su favorito. Pero lo ha hecho, y su elección es bastante curiosa. A su paso por el Festival de cine de Jerusalén, donde recibió un premio honorífico, el cineasta señaló al "hijo" del que se siente más orgulloso:

"Hans Landa es el mejor personaje que he escrito y quizá el mejor que jamás escribiré. En su momento no me di cuenta que era un genio lingüístico. Probablemente, es uno de los únicos nazis en toda la historia que podían hablar un perfecto Yiddish."

Tarantino recordó el frustrante proceso de casting ya que necesitaba a un buen actor, alemán, y que encajara en el papel. Se sabe que barajó la idea de Leonardo DiCaprio (su madre es alemana y habla el idioma) pero la colaboración entre ambos tendría que esperar un poco más —'Django desencadenado' ('Django Unchained')—.

Christoph Waltz salvó 'Malditos bastardos'

El realizador confiesa que estuvo a punto de cancelar el rodaje de 'Malditos bastardos' ('Inglourious Basterds') pero en la semana de ultimátum que se dio como margen para encontrar a Landa, milagrosamente apareció Christoph Waltz:

"Era obvio que él era el tío. Podía hacerlo todo. Era increíble, nos rescató la película. Siempre busco esa toma donde un actor simplemente activa algo: los actores lo describen como volar, dejan de ser ellos, es la razón por la que se convierten en actores."

Cuando Tarantino se refiere a Landa como el mejor personaje que va a escribir jamás, lo dice también porque su intención es dejar el cine tras filmar diez películas. Es decir, sólo le queda una más, el proyecto conocido como 'The Movie Critic'.

No obstante, Tarantino reconoce que quizá cambie de idea más adelante: "Mi plan es parar en 10, pero con 75 años puedo decidir que tengo otra historia que contar". El director bromeó diciendo que, si lo hace, sería un film "geriátrico" y no debería contar como canon. Clint Eastwood va a rodar otra película con 93 años, me gustaría saber qué opina de las declaraciones de Tarantino, a quien por cierto ayudó a ganar la Palma de Oro (fue presidente del jurado de Cannes en 1994).

El "robo" de Tarantino a un clásico del cine

Por otro lado, Quentin Tarantino defendió su estilo visual frente a los que le critican de plagiar a otros cineastas. Declaró que "raramente" roba planos, con la excepción del "homenaje" a 'Psicosis' ('Psycho') que hay en 'Pulp Fiction'. "Creo que ése puede ser el único plano que he tomado exactamente de otra película", admite el cineasta. Puedes recordar el momento al que se refiere en el vídeo de arriba.

