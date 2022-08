El escritor sueco que está detrás de 'Border' y 'Déjame entrar', dos de las películas de terror más interesantes del siglo XXI

¿Qué tienen en común 'Border' y 'Déjame entrar'? Aparte de ser dos (tres, en realidad) de las cintas de terror más interesantes de los últimos años, ambas historias comparten un creador: John Ajvide Lindqvist.

Terror y Fantasía

John Ajvide Lindqvist es un escritor sueco muy popular en su país. Nació en Estocolmo y, antes de ser novelista, se dedicó a la comedia stand-up y fue mago. Sobre todo escribe novelas de terror y relatos cortos.

'Déjame entrar' ('Let the right one in') fue su debut literario y narra la improbable amistad entre Oskar, un niño introvertido, y su vecina Eli, que resulta ser una vampira (y, como tal, necesita alimentarse para sobrevivir). El libro tuvo un éxito sin parangón y dos adaptaciones cinematográficas: en 2008, dirigida por Tomas Alfredson ('El Topo') y con Linqvist ocupándose del guión, y en 2010 de la mano de Matt Reeves ('The Batman') y protagonizada por Kodi Smit-McPhee ('El poder del perro') y Chloë Grace Moretz ('Kick-Ass').

A estas dos recomendables versiones hay que añadir una tercera que está en camino: tras un piloto fallido encargado por TNT en 2017, el proyecto fue resucitado por Showtime, que dió luz verde a esta adaptación televisiva encabezada por Demián Bichir, con fecha de estreno para el 7 de octubre de 2022.

Volviendo a la novela de 'Déjame entrar', tuvo una secuela en forma de historia corta titulada 'Let the old dreams die'. Este relato da nombre a una antología de relatos publicada en 2005, donde también se incluye el relato de 'Border'.

'Border' ('Gräns') cuenta la historia de Tina, una agente de aduanas que tiene la peculiaridad de reconocer mediante el olfato la culpabilidad en las personas. Su vida, marcada por un claro aislamiento debido a diversas caracteristicas inusuales en ella, cambia en el momento en que conoce a Vore, en quien reconoce un olor parecido al suyo.

Esta historia con toques fantásticos (a la que merece la pena acercarse sin saber mucho sobre la "naturaleza" de sus personajes) fue adaptada en 2018 por Ali Abbasi ('Shelley'), guionizada por él mismo, Isabella Eklöf y Lindqvist. Ganó el premio Una Cierta Mirada en Cannes y fue nominado por los Premios Óscar en la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería.

Tanto 'Déjame entrar' como 'Border' son buenos ejemplos de terror metafórico, en las que se sirven de elementos fantásticos y sobrenaturales para hablar de la psicología de los personajes: la soledad, la incomunicación, el bullying, lo socialmente aceptado, cómo se construye la personalidad... Son historias intimistas con ritmo pausado que, no obstante, no escatiman en imágenes realmente inquietantes.

El caso de Lindqvist es especialmente particular, ya que no es habitual que un novelista se encargue también de guionizar las adaptaciones al cine de sus obras (y que la cosa saliera tan bien en las tres ocasiones, ya ni hablamos). Resulta que Lindqvist también puede presumir de haber hecho sus pinitos en el audiovisual, porque ya tenía experiencia como guionista en TV habiendo participado en los guiones de las series suecas 'Reuter & Skoog', 'Detta har hänt', 'Räkfrossa' y 'Kommissionen'.

Aparte de 'Border' y 'Déjame entar', el autor no ha vuelto a repetir como guionista en el medio, aunque su obra sí ha recibido nuevas adaptaciones: sus relatos cortos 'Vertical Village', 'Majken' y 'Pappersväggar' han visto la luz en formato cortometraje y ya hay en marcha una película de 'Handling the undead', su segunda novela.