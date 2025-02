"Está en un momento autodestructivo". El director de 'Emilia Pérez' se niega en rotundo a volver a hablar con Karla Sofía Gascón

No importa si te gustó o no 'Emilia Pérez'. Ni siquiera si estás en el lado de quien desprecia a Karla Sofía Gascón por sus tuits o de quien la apoya porque todos hemos cometido errores en Internet. Lo único que está claro es que ver cómo su candidatura (y por extensión, la de su película) está inmolándose en directo, día tras día, es extrañamente fascinante, como un accidente de tren a cámara lenta, historia de los Óscar en vivo y en directo. Sobre todo, después de que la propia Netflix la haya dejado vendida y tirada en la cuneta... a menos de un mes de la ceremonia.

No quiero verte tan triste, Gascón, anda, sonríe por mí

Solo faltaba una persona por pronunciarse en este debate (o, más bien, esta inmolación): el propio director de la película, Jacques Audiard, que después de meter la pata hace una semana diciendo que el español es un idioma de países pobres, ha intentado corregir su rumbo sin meterse en más polémicas. Por eso, cuando en Deadline le han preguntado por la protagonista de 'Emilia Pérez' ha hecho todo lo posible por escurrir el bulto y unirse a la masa enfurecida.

No he hablado con ella, ni quiero hacerlo. Está en un momento autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa. ¿Por qué se está haciendo daño a ella misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo es por qué está haciendo daño a gente que era muy cercana a ella.

De hecho, Audiard ha ampliado lo que cree al respecto: "Pienso en cómo está hiriendo a otros, al equipo y todas esas personas que trabajaron tan increíblemente duro en la película. Pienso en mí mismo, en Zoe y Selena. Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. No voy a ponerme en contacto con ella porque necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus actos". De momento, los Critics Choice Awards son este viernes y la actriz no estará presente. Solo queda la duda de qué hará en los Óscar: ¿Aprovechar algo que solo te va a pasar una vez en la vida o no querer ser el centro de todas las miradas internacionales? No es mal debate para una muchacha de Alcobendas.

