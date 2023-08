Esta película sorprendió a Christopher Nolan y resucitó la carrera de un gran director de cine de acción pero solo te quedan unos días para verla en Netflix

La carrera como director de Guy Ritchie ha sido todo menos estática desde que irrumpió en escena con 'Lock & Stock' en 1998, que también presentó al mundo a Jason Statham. Ritchie siguió con la comedia criminal de culto 'Snatch, cerdos y diamantes' que fue otro juego de armas y criminales que contó con Brad Pitt y Benicio del Toro y recogía el testigo de un cine con influencia de Tarantino al que se apuntaron otros directores como Joe Carnahan.

Sin embargo, la carrera de Ritchie sufriría algunas turbulencias con su siguiente película 'Barridos por la marea', que casi hace que no volviera a coger la cámara hasta que llegó 'Revolver', que también sufrió críticas horribles y fracasó. Sólo se recuperó con 'RocknRolla' de 2008 y desde entonces ha ido construyendo una filmografía ecléctica. Esta última quizá no fuera un gran éxito en el momento de su estreno, pero que desde entonces han conseguido seguidores gracias a un gran elenco que incluye Gerard Butler, Thandiwe Newton, Idris Elba y Tom Hardy, y una banda sonora estupenda.

Según Ritchie, esta iba a ser la primera de una trilogía. Antes de los créditos, hay un aviso que avisaba que "The Wild Bunch regresará en The Real RockNRolla", insinuando que sería el título de la siguiente entrega, pero más de una década después del estreno de la película no hay rastro de ella. Aunque el director tuvo que enfrentarse a una querella porque supuestamente el guion de esa segunda parte sería transformado en el de 'The Gentlemen: los señores de la mafia'.

La película de Ritchie ha estado en Netflix, durante una buena temporada pero ahora va a salir el lunes 4 de septiembre. Llegó sorprendentemente alto en la lista de seguimiento, casi entrando al Top 20 de Netflix. Esta nueva generación de espectadores quizá había escuchado decir a Christopher Nolan que fue su actuación de Tom Hardy en esta película lo que lo convenció para elegirle para 'Origen' (2010) y 'El caballero oscuro: La leyenda renace' (2012). Richie no inventó nada nuevo, pero estableció una fórmula para seguir haciendo películas de gánsters divertidas, con una lluvia de delincuentes poniéndose trabas entre ellos hasta que uno se pregunta quién llegará a la cima al final.

A Butler y Elba también le acompañaron Tom Wilkinson y Karel Roden para recitar las típicas líneas de guion ingeniosas con las que Ritchie salpimenta sus eficientes escenas de acción. Están aquí todos sus tics: montaje rápido, explicaciones de flashback, violencia loca, personajes extravagantes y un catálogo de acentos de británicos a ritmo de música rock. Se notaba que ya no eran los 90, pero la actitud era más gamberra que la de tantos thrillers criminales de hoy y Ritchie demostró que no se le caían los anillos con películas que no buscan hacer de él el cineasta de prestigio que le etiquetaron ser a la fuerza.

