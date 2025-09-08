Los hermanos Coen llevan siete años sin dirigir juntos. Ethan desvela por qué se separaron y habla sobre las posibilidades de reunirse

Ya han pasado siete años desde que dirigieron su última película juntos y, desde entonces, han estado volando —y rodando— por separado. Ha llovido bastante desde que los otrora inseparables Joel y Ethan Coen firmasen 'La balada de Buster Scruggs' y tomasen caminos diferentes, abriendo un sin fin de especulaciones sobre presuntas broncas, separaciones traumáticas y diferencias irreconciliables. Nada más lejos de la realidad.

Ni juntos, ni revueltos

Durante su participación en el podcast Crew Call de Deadline, Ethan ha explicado abiertamente los motivos que les condujeron a su desapego cinematográfico; razones que, como no podía ser menos, comenzaron con la dosis de cachondeo de rigor.

“No, os cuento lo que pasó. Él pidió prestada la cortadora de césped, me la devolvió y no había limpiado las cuchillas… pensé, esto es una mierda. Se acabó. No, no, no. No pasó nada. Ninguna ruptura ni nada. Él empezó a hacer cosas diferentes”.

Por supuesto, todo es más complejo de lo que aparenta, y no se limita a que Joel comenzase a experimentar por su cuenta. La dureza de las dos últimas producciones capitaneadas en tándem, sumadas al peso de la edad, invitaron a Ethan a abrazar caminos más relajados.

“Bueno, en realidad, yo empecé como renunciando- Como que dije: ‘Vale, las dos últimas películas que Joel y yo hicimos fueron muy duras [La balada de Buster Scruggs y Hail Caesar!], en términos de producción. Así que ya no quiero hacerlo más’. Y, bueno, soy mayor y estoy cansado, así que me retiré un poco y Joel entendió lo que quería decir porque él también es un poco mayor y está cansado, pero no tanto”.

Con Ethan fuera de la ecuación, Joel cargó sobre sus hombros el peso de la magnífica 'Macbeth' mientras su hermano descubría los milagros del material de archivo.

“Así que él hizo otra película y luego Trishia [Cooke] y yo hicimos un documental juntos [Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind], que estaba hecho completamente con material de archivo. Y pensé: 'Oh, esto me gusta’. Así que seguimos con nuestros propios proyectos mientras Joel hacía su película”.

Parece, eso sí, que la reunión es sólo cuestión de tiempo. Mientras que Ethan ha rubricado 'Dos chicas a la fuga' y una 'Honey Don't!' que llegará a nuestros cines el 3 de octubre, Joel se ha aliado con Josh O'Connor para dar forma a 'Jake of Spades', un largometraje que acaba de empezar su fase de fotografía principal. Cuando remate, todo parece que volveremos a tener a los hermanos Coen currando codo con codo de nuevo.

“Está haciendo una película ahora, acaba de empezar a rodar. Así que aún no nos hemos sincronizado, pero hemos escrito una película para hacer juntos. Estoy seguro de que lo haremos, tenemos que ponernos de nuevo en la misma página de calendario”.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025