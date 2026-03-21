"No es una estrella de cine". La creadora de 'Anatomía de Grey' defiende la ausencia de Eric Dane del In memoriam de los Óscars

Dentro de las galas de premios llama la atención como de los momentos que más cola traen no es si tal o cual merecía el galardón, sino el In Memoriam. Y el de los Óscars de este año no ha sido una excepción. Con 15 minutos de duración uno podría pensar que habían metido hasta al apuntador, pero hubo varias grandes ausencias.

Una de ellas, al menos para sus fans, fue la de Eric Dane. Si bien es más célebre por su faceta de actor de televisión ('Anatomía de Grey', sobre todo), también cuenta con casi una veintena de papeles en cine. Así que su ausencia, tras fallecer el pasado febrero, provocó ciertas reacciones negativas.

Sin memoriam

Reacciones a las que ha respondido Shonda Rhimes, la creadora de 'Anatomía de Grey', papel que convirtió a Dane en todo un icono televisivo. Hablando con Entertainment Tonight, ella lo dejó claro: «No es una estrella de cine.» Así que en ese sentido era normal que no estuviera en la gala (pero sí que está en la web habilitada).

Algo que, tiene claro, subsanarán en los premios de televisión:

«Creo que cuando lleguen los Emmy, él será inmortalizado como debe ser. No creo... no podemos culpar a los Oscars por el hecho de que miran a las películas y ha habido tantas personas que perdimos... Eric era único a la televisión.»

Más allá de su carrera en televisión con el drama médico y otras series como 'Euphoria', Eric Dane nunca ha dejado de trabajar en cine en todos estos años. Desde su papel como Madrox en 'X-Men 3: La decisión final' pasando por su papel como Marcus en 'Burlesque' o 'Bad Boys: Ride or Die' y bastantes papeles en películas más pequeñas como 'National Anthem', 'Little Dixie' o su obra póstuma 'Family Secrets'.

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