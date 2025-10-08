Ruidos, silencio y un instrumento raro: así fue la jugada maestra de Hitchcock en una de sus películas que aterrorizó a una generación

Desde el principio, Alfred Hitchcock siempre estuvo obsesionado con la idea de inquietar al público, no sólo con imágenes, sino también con los sonidos, y una muestra de ello llegó a las salas cuando una de sus más grandes películas se estrenó, para sorpresa de la audiencia sin música como parte de la proyección.

En su película 'Los pájaros', el director dio un giro radical: en lugar de usar música como una guía musical que encaminan al espectador a través de la historia, decidió apostar por algo mucho más primitivo y perturbador, apoyándose en un instrumento electrónico extraño, antecesor de los sintetizadores analógicos.

El trautonio es un instrumento musical que, más que música, puede generar efectos de ruido, chillidos y ambiencias atonales que descolocan e incomodan, una decisión que cambió bastante la manera en que vivimos el terror en cine al remover la comodidad que produce una partitura musical tradicional.

Este artefacto, inventado por Friedrich Trautwein y desarrollado por músicos interesados en lo electrónico, fue usado por Oskar Sala (un tipo que trabajaba con Remi Gassmann, que lo recomendó a Hitchcock) para generar más o menos todo lo que oímos en 'Los pájaros' que no sean palabras: los graznidos de las aves, los portazos, los martilleos de quienes intentan atrincherarse en sus casas.

Sala experimentó en su estudio en Berlín con el instrumento, deformando sonidos naturales y mezclándolos con tonos artificiales, para que resultaran extraños, agresivos, amenazantes, haciendo que Hitchcock rehuya lo obvio: nada de melodías confortables o notas dramáticas anticipen emoción.

Puro ruido convertido en instrumento de tensión

Quizá el momento más memorable sea el final de la película: esa escena en la que los protagonistas salen y se enfrentan al apocalipsis de las aves. ¿La música? cero. Lo que hay es un silencio casi absoluto, roto apenas por un graznido lejano de gaviota o cuervo.

Ese espacio sonoro vacío hace que la imagen horrorosa se te clave todavía más en la retina. El silencio se convierte en sonido, en presencia. Ese contraste de un mundo visual saturado de amenaza frente a la ausencia sonora tradicional provoca un efecto de desasosiego muy poderoso con el que Hitchcock no sólo mostró el miedo con imágenes, sino que lo hizo sentir con sonidos distintos, con la ausencia de lo que uno esperaba y estaba acostumbrado a escuchar.

Fotos de Independent

