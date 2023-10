Spike Lee también tiene sus peros con el aspecto más controvertido de 'Oppenheimer': "Me hubiese gustado añadir algunos minutos"

No me cabe ninguna duda de que 'Oppenheimer' es una de las grandes películas que habrán pasado por nuestros cines este 2023 y que coronará las listas con lo mejor del año colándose, como mínimo, en los top 5 de muchos. No obstante, y pese a que personalmente no le encuentre ningún aspecto criticable —es magnífica en todos sus aspectos—, hay una decisión narrativa del filme que ha levantado unas cuantas ampollas.

La importancia del punto de vista

Esta no es otra que omitir por completo los efectos que las bombas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron sobre las ciudades y sus habitantes; una secuencia descartada deliberadamente para mantener consistente el punto de vista del largometraje sobre la que Spike Lee ha sido el último en aportar su opinión. Durante una entrevista con The Washington Post, Lee elogió a Christopher Nolan, pero explicó lo siguiente.

"Y Chris Nolan con 'Oppenheimer', ya sabes, es un cineasta enorme. Gran película. Mostré ['Dunkerque'] en mi clase. Y esto no es una crítica. Es un comentario. ¿Cuánto dura ['Oppenheimer']? Si dura tres horas, me hubiera gustado añadir algunos minutos más sobre lo que le sucedió al pueblo japonés. La gente se vaporizó. Muchos años después, la gente sigue siendo radiactiva. No es como si no tuviera poder. Les dice a los estudios qué hacer. Me habría encantado que el final de la película tal vez mostrara lo que hizo, lanzando esas dos bombas nucleares sobre Japón".

Como comentaba antes, omitir las explosiones y las consecuencias del ataque estadounidense sobre Japón está estrechamente relacionado con la condición de biopic de 'Oppenheimer' y el punto de vista a través del que se narra el relato, que no abandona en ningún momento al personaje interpretado por Cillian Murphy. El propio Nolan explicó así el porqué del asunto.

“Nosotros sabemos mucho más que él [Oppenheimer] en ese momento. Se enteró de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki por la radio, al igual que el resto del mundo. No es un documental. Es una interpretación. Ese es mi trabajo. Creo que es un cine dramático narrativo”.

Ahora sólo queda posicionarse: ¿Team Nolan o Team Lee?

