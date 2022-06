'Ms Marvel': los 6 mejores cómics para leer antes de ver la serie de la primera superheroína musulmana de Marvel

Kamala Khan no es la primera Ms Marvel de las viñetas. Antes de ella, el manto fue de Carol Danvers (sí, la mismísima Capitana Marvel), Sharon Ventura (que se acabaría convirtiendo en Mujer Cosa) y Karla Sofen (más conocida como Moonstone), que solo tuvo el título medio a´ño. Pero, sin duda, más allá de Carol, Kamala es la Ms Marvel que más importancia ha tenido en la historia de la Casa de las Ideas. Y os vamos a contar por qué.

El inicio de los 2010 fue una época interesantísima en Marvel, odiada por unos y adorada por otros. Muchos héroes clásicos se dieron de lado y otras nuevas creaciones aparecieron, como Ironheart, Miles Morales (Spiderman) o Sam Alexander (Nova). Y entre ellos, la que copó rápidamente todas las portadas fue una adolescente pakistaní que tomaba, casi sin quererlo, el relevo de las historias de instituto de Peter Parker. Nacida de la niebla terrígena inhumana, Ms Marvel lleva ya una década comandando la sección más joven de la empresa. ¿Queréis poneros al día antes de que llegue su serie homónima a Disney+? Os contamos los cómics que tenéis que abrir. ¡Excelsior!

'Ms Marvel: Fuera de lo normal'

Y lo mejor es, claro, empezar por el principio: en 2014, una fan de los superhéroes que escribía fanfics y estaba obsesionada con Carol Danvers estaba a punto de convertirse en su aprendiz. Después de que Marvel decidiera apostar por los Inhumanos en 'Inhumanity' y las nieblas terrígenas convirtieran a la gente en superhéroes, Kamala Khan descubriría sus poderes en los que puede alargar y modificar su propio cuerpo haciéndose gigante, pegando con un puño enorme y pudiendo curarse rápidamente.

G. Willow Wilson y Adrian Alphona supieron encontrar el tono perfecto de la superheroína en estas primeras historias. En su siguiente tomo, 'Generación ¿por qué?' se desvelaba su primer archienemigo: un clon de Thomas Edison llamado El Inventor y contaminado con el ADN de una cacatúa. Si estáis dispuestos a llegar a una adolescente que se estira, estáis dispuestos a llegar al clon de Edison. Pero Ms Marvel era mucho más que una serie divertidísima: era el cómic más reflexivo, bonito, puro y entrañable de aquella hornada marvelita. Y esto solo acababa de empezar.

'Civil War II'

No quiero ser el culpable de que leáis 'Civil War II', nada que ver con la 'Civil War' cinematográfica, pero tristemente es un peaje indispensable para entender el camino que ha llevado Ms Marvel. De hecho, se trata, probablemente, de lo único realmente interesante de una historia bastante rocambolesca y sin sabor. En su tie-in (y la historia principal), Kamala descubre otra cara diferente de la Capitana Marvel y se enfrenta a ella, mostrando una vertiente que hasta entonces se intuía pero no se llegaba a concretar: Ms Marvel lucha por lo que cree que es justo.

Más adelante volvió a tener cierta relación con Carol (sobre todo a partir de su one-shot en 'Generations'), pero este momento de ruptura fue vital para el personaje y le hizo evolucionar hacia el icono que es ahora. Mata a tus ídolos, que decía el libro aquel. La única pena es que para llegar hasta este punto haya que pasar por leer 'Civil War II'. Uf.

'Ms Marvel: Daño por segundo'

Después de los eventos del macro-crossover innecesario de turno, G. Willow Wilson se las apaña para sorprendernos una vez más con un cómic en el que se aleja de su zona de confort en New Jersey para irse hasta Pakistán en un número imprescindible. Más concretamente hasta Karachi, donde conoceremos más sobre ella, su familia extendida y sus costumbres. Ante las quejas de los que no querían ver una superheroína musulmana, toma dos tazas.

En esta aventura conoceremos a Daga Roja, un personaje vital en la trayectoria de Kamala Khan por, bueno, varios motivos. Pero aquí es el ying de su yang, el superhéroe local que le demuestra que es necesaria allá de donde viene. Esta aventura del personaje no solo es tremendamente original, reivindicativa, divertida y abre el futuro de la serie, sino que además muestra a la Ms Marvel más pura. Maravilloso.

'Campeones'

No, Kamala no se junta con Oliver y Benji en ningún momento: Los Campeones es un grupo que lleva muchos años en Marvel con diferentes iteraciones. En su día Viuda Negra fue la líder y terminaron entrando personajes tan desconocidos para el público mainstream como Dínamo Carmesí o Goliat Negro. El nuevo grupo de Campeones tenía una alineación repleta de superhéroes jóvenes venidos de aquella etapa de Marvel a inicios y mediados de los 2000 en la que todo valía.

Nova (Sam Alexander), Spider-man (Miles Morales), Viv Visión, Cíclope (versión joven venida del pasado), Hulk (Amadeus Cho) y Ms Marvel formaron un grupo idealista para hacer frente, en un ambiente enrarecido post-'Civil War II', a unos superhéroes adultos que no les representaban. De hecho, Ms Marvel dejó los Vengadores para entrar aquí, así que no es poca cosa. Esta colección es una brizna de aire fresco en el panorama superheroico y Ms Marvel comete errores de primeriza que le marcarán durante el resto de su carrera. No apto para puristas marvelitas.

'La magnífica Ms Marvel'

Cuando en Marvel vieron el éxito del personaje no dudaron en sobreexplotarlo: hizo cameos en cada cómic, se juntó a los Guerreros Secretos, viajó en el tiempo para conocer a la Carol Danvers que compartía nombre en clave con ella... Y, al final, tuvo que ser Saladin Ahmed, cogiendo el legado de G. Willow Wilson, el que daría su `propia versión de la heroína. Y merece la pena leerla.

Puede que no sea tan sorprendente ni vibrante como la versión original, pero vuelve a ser ella en la esencia. Superpoderes en Jersey City, problemas sentimentales y familiares, drama adolescente y escenas épicas. Fuera de dramas superheroicos, el verdadero corazón de Ms Marvel siempre ha estado en su propia serie.

'Proscritos'

No es la historia mejor escrita ni mejor explicada, pero sí una de las más importantes para el futuro del personaje, que tuvo ramificaciones tanto en 'Campeones' como en 'Ms Marvel': básicamente, tras un accidente que lleva a Kamala al hospital, los héroes menores de edad tienen que tener un acompañante adulto en lo que se llama la "ley Kamala". Los que no cumplan, serán atrapados y encarcelados.

Este es un punto de inflexión para la heroína, que se siente culpable por lo que ha pasado hasta que se da cuenta de que hay un topo entre los Campeones. Una vez más: no es la historia más interesante ni mejor escrita, pero tiene el foco en todo lo que hace especial a Ms Marvel: las dudas adolescentes, la compasión y la empatía.

Notaréis que en esta lista he dejado de lado todo lo que tiene que ver con besos, amores, amistades, desamores y líos con su identidad secreta, porque lo mejor es que lo descubráis vosotros mismos. En solo una década, Ms Marvel se ha hecho un nombre propio en los cómics y es el personaje actual favorito de muchos. Ha aparecido en todo tipo de material audiovisual y era solo cuestión de tiempo que la protectora de New Jersey tuviera serie propia.

Polémicas con sus poderes aparte, lo importante de Kamala Khan es el corazón que todos los autores han sabido meter en sus historias. El amor por los demás, el respeto por su familia, la rebeldía adolescente y las dudas amorosas son mucho más interesantes que las peleas en sí (aunque también sean espectaculares). Si lo han sabido hacer correctamente, estamos ante el inicio de algo muy grande. Tan grande como Kamala.