'Alien: Planeta tierra' tendrá temporada 2. La admirable precuela televisiva de la magnífica saga de ciencia ficción tendrá más episodios en Disney plus

Habían dejado la trama deliberadamente abierta pero no ha sido hasta ahora, casi dos meses después del final de la temporada 1, que se ha confirmado que, efectivamente, 'Alien: Planeta Tierra' (Alien: Earth) ha sido renovada por una temporada 2 por la cadena FX.

Una renovación que viene de la mano de un nuevo contrato con el creador de la serie, Noah Hawley, por parte de Disney. El acuerdo, según estima Deadline, habría superado las nueve cifras e incluiría tanto la renovación de esta serie como el desarrollo de otros proyectos.

Isla Alien

Pero vayamos a la serie de ciencia ficción. La temporada 2 de 'Alien: Planeta Tierra' tendrá un cambio importante en su producción ya que se mudan de Tailandia, donde rodaron la mayor parte de la temporada 1, a Londres. Un rodaje cuyo arranque se prevé el próximo año.

Eso sí, de momento no hay detalles sobre los nuevos episodios. La temporada 1 terminó con una suerte de golpe de estado con los "niños perdidos" tomando el control en lo que en la isla están varios de los especímenes, incluyendo un xenomorfo, suelto.

Ya en su momento, Hawley adelantó que, en la por entonces hipotética temporada 2, saldríamos de la isla y su objetivo es profundizar y tender puentes hacia las películas:

«Creo que hay puentes que cruzas cuando llegas a ellos. Gran parte de la construcción del mundo y el hecho de creación en estos ocho primeros episodios fue construir algo que era coherente en sí mismo y que funcionase dentro del armazón de las películas, las dos primeras. En caso de éxito, en una temporada 2 y posteriores, entonces necesitaremos profundizar y comenzar a pensar en cómo estas dos historias van a ser coherentes entre sí a largo plazo.»

La temporada 1 de 'Alien: Planeta Tierra' contó en su reparto con Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille y Moe Bar-El.

