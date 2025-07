Apenas tiene 9 episodios y está en Disney+. Esta es la miniserie más injustamente ignorada de los Emmy 2025

Le auguraba cierto reconocimiento en las nominaciones de los premios Emmy 2025 y solo ha conseguido una nominación a mejor guion de miniserie. Algo que me enerva especialmente teniendo en cuenta que sin duda fue una de las mejores series de 2024 y que la mitad de las nominadas en Mejor miniserie (lo de 'Black Mirror' y la temporada 2 de 'Monstruos' me parece de chiste) no le llegan a la suela de los zapatos.

Estoy hablando de 'No digas nada' (Say Nothing), miniserie histórica basada en el libro de Patrick Radden Keefe que nos lleva por la vida de dos jóvenes integrantes reales del IRA: las hermanas Price (interpretadas en su variante joven por Lola Petticrew y Hazel Doupe). Un relato ambientado en los años 70 contado a partir de las cintas del proyecto Belfast.

Creada por Joshua Zetumer, los nueve episodios de la serie nos lleva por figuras históricas prominentes del conflicto norirlandés y por episodios tan trágicos como el atentado del Old Bailey en 1973 y la desaparición de Jean McConville que sirve, esta última, como uno de los hilos conductores de la miniserie.

Una fascinante exploración del IRA

Si bien está basada en hechos reales, la serie no busca ser una lección de historia sobre el conflicto y la época. No ignora la complejidad (iba más allá de bandos inamovibles) pero tampoco puede detenerse demasiado. Primero, porque con lo inabarcable que es todo se necesitarían muchísimas temporadas para profundizar todo. Segundo porque, desde el principio, 'No digas nada' se presenta más como un fascinante thriller y, por tanto, tiene que mover la historia con cierta agilidad y diligencia.

Y sí, el contar la historia desde el punto de vista de los terroristas ayuda bastante a potenciar la escala de grises y tridimensionalidad tanto de personajes como del conflicto. Contaba Radden Keefe que a veces le venían lectores asegurando que se veían apoyando a Brendan Hughes y que cuando a la página siguiente le veían masacrando civiles se les ponía el estómago del revés. A la hora de hacer la serie «queríamos provocar esa misma sensación», reconoce el escritor.

Lo consiguen, la verdad. Porque 'No digas nada' te pone el corazón en un puño en lo que vemos traiciones, desapariciones y, sobre todo, esos silencios a los que alude el título.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025

En Espinof | 6 olvidos imperdonables y las mayores sorpresas de los Emmy 2025