Marvel Studios ha presentado a su primera superheroína original no basada en sus comics. Tras la polémica, la gran pregunta es si la volveremos a ver

Hay unos 27000 cómics en toda la historia de Marvel, desde sus inicios con 'Los Cuatro Fantásticos' en 1961 hasta las series más modernas. Y hay superhéroes de todo tipo y pelaje, desde los más conocidos y llevados a la pantalla desde hace sesenta años hasta otros que han permanecido en un segundo plano esperando la gran oportunidad. Eso sí: en ninguno de ellos verás a Kahhori, un personaje que puede no haber causado esa explosión atómica al fandom que lo habría devastado hace unos años, pero sí marca un antes y un después en el Universo Marvel.

¿Y tú de quién eres?

No es la primera vez que en el Universo Cinematográfico Marvel hemos visto un personaje inédito en los cómics. Por ejemplo, tenemos el caso de Hope Van Dyne (la Avispa), que no existe en las viñetas, pero coge su nombre de Hope Pym, que apareció brevemente como villana en MC2, una línea en un mundo alternativo que duró una década, más o menos. Algo diferente es el de Sylvie, que, al ser una variante de Loki, puede considerarse un personaje ya presentado a pesar de ser totalmente diferente a todo lo que hemos conocido. Sin embargo, Kahhori no se parece a nada que hayamos visto antes.

No se trata de una variante de un personaje clásico, ni una referencia o un guiño, sino una superheroína completamente nueva que ha nacido en el episodio 6 de la temporada 2 de '¿Qué pasaría si...?' y que ha venido con una polémica ligera de la mano, como contaba Albertini hace unos días, por culpa de los anacronismos temporales. Pero, francamente, en una serie que precisamente trata sobre futuros posibles del multiverso y que presenta un mundo repleto de superhéroes, no parece que las lecciones de historia tengan que ser, a priori, fidedignas. Y todo el mundo lo ha entendido.

Kahhori ha gustado muchísimo como hacía mucho que no gustaba algo en el UCM, e incluso los fans más acérrimos de los cómics, que suelen ser el último bastión de defensa de las viñetas, han aceptado al personaje pidiendo que dé el paso a las viñetas pronto, al igual que en su día hizo con Phil Coulson, que nació en 'Iron man' y acabó dando el salto a ser la mano derecha de Nick Furia en los tebeos. Por cierto, aún sigue vivo allí, pero encerrado en otra dimensión después de utilizar el Cubo del Pandemonio para reescribir la realidad, borrar a los Vengadores de la existencia y autoproclamarse presidente de los Estados Unidos. Bien mirado, puede que Kahhori esté bien donde está.

Y ahora, ¿qué?

Después del último episodio de la temporada 2 de '¿Qué pasaría si...?', donde Kahhori se une a la Capitana Carter para luchar contra el Doctor Strange Supremo, no han sido pocas las personas que se han preguntado qué va a pasar ahora con este personaje tan único. ¿Volveremos a verle? ¿Pasará de nuevo a la no-existencia? ¿Será un pie de página? Francamente, parece que el camino está bastante allanado desde la mera elección de la actriz de voz, Devery Jacobs.

Jacobs es una nativa americana mohawk conocida por su papel en 'Reservation dogs' y 'American gods' que tiene todos los papeles para aparecer como Kahhori en acción real en el futuro cercano. Solo hay una cosa que puede impedírselo: su papel de Bonnie en 'Echo', la serie que se estrenará el 9 de enero en Disney+. Si es un papel importante, en Marvel tendrán que echar mano del multiverso. Si solo es un cameo, no les va a importar que aparezca otra vez.

Pero lo más probable es que en 'Vengadores: Secret Wars', que ya todos nos olemos que será la explosión definitiva del multiverso, tanto la Capitana Carter como Kahhori aparezcan en el cruce definitivo de superhéroes, con un posible cameo sorpresa en una postcréditos (al azar, como suele ocurrir en este tipo de producciones). Eso sí: antes nos la encontraremos, casi con toda seguridad, en la temporada 3 de '¿Qué pasaría si...?' como parte ya definitiva de este multiverso.

El futuro de Marvel Studios pende de un hilo tras los fracasos en taquilla de 2023, y necesita de un revulsivo para volver a ser quienes eran. ¿Puede que crear personajes originales y abandonar los cómics sea esta solución mágica? Quién sabe. Desde luego, no tienen ningún miedo a probar suerte. Quizá esa sea, más allá de mutantes y familias fantásticas, su carta mágica en la manga.

