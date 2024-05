Parecía que no la íbamos a ver nunca pero, tras años de mareos con su título, el spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión' ya tiene fecha de estreno en Disney+

Tras prácticamente un par de años mareándonos con los títulos de la serie, desde Disney+ han anunciado, por fin, la fecha de estreno de 'Agatha All Along' el título, aparentemente definitivo del spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión' (WandaVision) protagonizado por Kathryn Hahn.

Será el 18 de septiembre cuando veamos los dos primeros episodios de la serie de Marvel, que nos mostrará la aventura en solitario de la poderosa bruja Agatha Harkness, quien se desveló como la villana de la estupenda miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Culpa de Agatha

Aunque no hay una sinopsis oficial, se conoce que la serie arrancará con Agatha despojada de sus poderes tras los hechos y logrando romper el hechizo en el que ha sido atrapada. Comenzará entonces una odisea para recuperar lo que ha perdido con ayuda de un par de amigos.

Emma Caufield, Debra Jo Rupp, Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata y Eric André, componen el reparto principal de 'Agatha All Along', que cuenta con Jac Shaefer como creadora y guionista principal.

La primera vez que supimos de este spin-off fue en octubre de 2021, unos meses después del estreno de 'Bruja Escarlata y Visión' y, desde entonces, hemos tenido todo un festival de títulos: 'Agatha: The Darkhold Diaries', 'Coven of Chaos', 'House of Harkness' o el fugaz (y ya creo que hecho para jugar con lo meme que era la situación) 'The Lying Witch with Great Wardrobe'.

