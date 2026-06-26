La película de ciencia ficción número 1 de Disney+ en 74 países. Una deslumbrante aventura firmada por un ganador de 3 Óscar

El ritmo de estrenos de películas en Disney+ es bastante más reducido que el Amazon Prime Video o, sobre todo, Netflix, pero a cambio tiene la ventaja de ser el hogar exclusivo en streaming para todas las películas producidas por Disney. Eso ha permitido la llegada de 'Avatar: Fuego y Ceniza' y que el largometraje de James Cameron se haya convertido ya en el número 1 de Disney+ en 74 países.

Que su llegada a plataformas se haya hecho tanto de rogar no ha afectado finalmente en nada a su funcionamiento en Disney+. Recordemos que 'Avatar: Fuego y ceniza' se estrenó en cines el pasado mes de diciembre de 2025, por lo que ha tocado esperar un poco más de 6 meses hasta su lanzamiento en streaming, mucho más de lo habitual en los tiempos que corren.

La menos buena de las tres

Eso sí, 'Avatar: Fuego y ceniza' tiene que hacer frente a una curiosa paradoja. Por un lado, los 1.485 millones de dólares recaudados la sitúan en el 16º puesto en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Por otro, es la menos exitosa de la saga con mucha diferencia, hasta el punto de ingresar casi 850 millones menos que 'Avatar: El sentido del agua'.

¿Se habrán equivocado Cameron y Disney al no dejar pasar más tiempo entre una entrega y otra? De haberlo hecho, la sensación de ser un acontecimiento que no te podías perder en pantalla grande habría sido mayor. De esta forma, quizá no pocos espectadores hayan decidido que les bastaba con verla cuando llegase a Disney+.

Además, también funcionó peor en los Óscar, donde se tuvo que conformar con dos nominaciones y una estatuilla para sus impresionantes efectos visuales. Lejos queda ya el momento en el que Cameron consiguió tres premios Óscar en la misma ceremonia gracias a su trabajo en 'Titanic'.

Tampoco me olvido de que 'Avatar: Fuego y ceniza' fue la peor recibida por la crítica, pues es verdad que un 66% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes sigue siendo bastante respetable, pero es que la primera entrega se fue hasta un 81% y la segunda se quedó en un 76%. Una clara tendencia a la baja.

Por mi parte, creo que Cameron se ha centrado aquí demasiado en el apartado visual y que la historia que propone recuerda demasiado a la de 'Avatar: El sentido del agua'. Una cosa es que ambas películas estén conectadas y otra muy distinta es que sean relatos casi gemelos.

Dicho ahora, ahora la gran duda es qué va a pasar con 'Avatar 4', que parece que Disney ha impuesto a Cameron que tiene que ser más barata y más corta para que la cosa salga adelante.

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