Tras el isekai del Escuadrón Suicida, DC tiene su próximo anime en marcha: Batman ha muerto y el Joker emprende una violenta cruzada contra su asesino

Desde DC ya llevan varias avanzadillas en el mundo del anime, más notablemente con 'Batman Ninja' y hace dos años con 'Escuadrón Suicida Isekai' ('Suicide Squad Isekai'), que daba justo lo que prometía y mandaba al grupo de presidiarios a un mundo de fantasía.

Ahora Warner Bros. Animation y DC Studios preparan su nuevo anime, y tiene al Joker como protagonista.

A mi enemigo solo lo mato yo

DC Studios y Warner han aprovechado su visita al Festival de Annecy para desvelar sus nuevos proyectos animados, y entre ellos han confirmado un anime centrado en el gran antagonista de Batman: 'Joker: Laugh Riot'.

Aunque si esperamos ver muchos choques entre los dos personajes, el anime tiene una premisa un tanto peculiar: Batman ha sido asesinado. Pero en lugar de celebrar la noticia, el Joker se lanza a una búsqueda tremendamente violenta por todo el inframundo de Gotham para encontrar al asesino. Aunque por el camino se da cuenta de que sin su gran adversario no sabe qué hacer con su vida.

Jim Krieg sirve de productor ejecutivo de 'Joker: Laugh Riot', mientras que Yasuhiro Aoki dirigirá el anime. Aoki previamente dirigió 'Batman: Gotham Knight', así que está familiarizado con el universo del Caballero Oscuro, y recientemente ha trabajado como animador en 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' y la franquicia de 'Pyscho-Pass'. A diferencia de los proyectos previos, parece que este está desarrollado completamente desde dentro de la casa, por lo que se está considerando como "el primer anime de DC y Warner".

"Es nuestra primerísima serie de anime. Estamos produciéndola en Japón con Aoki como director, que trabajó en 'Steamboy'. Es una historia original, un poco espeluznante y muy oscura. Acabamos de empezar la producción", confirmó Sam Resgister, el presidente de Warner Bros. Animation, como informan desde Deadline.

Para la producción de 'Joker: Laugh Riot' tenemos Warner Bros. Animation, DC Studios y SOLA Entertainment, compañía detrás de 'Lazarus', 'Ninja Kamui' o el anime de 'Rick y Morty'. Por ahora no se ha dejado ver más imágenes que el logo del anime, así que toca esperar a ver con qué estilo visual nos salen.

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