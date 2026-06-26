En 5 días llega a Netflix la nueva película de Millie Bobby Brown, donde une fuerzas con el director de 'Adolescencia'

El regreso de Millie Bobby Brown apenas meses después del final de 'Stranger Things' ya está a la vuelta de la esquina. La actriz decidió que su siguiente trabajo iba a ser también en Netflix, donde ha recuperado al segundo personaje más famoso de toda su carrera en 'Enola Holmes 3'.

Pensada inicialmente para estrenarse en cines, Netflix logró hacerse en su momento con los derechos de 'Enola Holmes' por el miedo generado entre los distribuidores debido a la pandemia. Y su éxito fue tal que, obviamente, decidió seguir adelante con las aventuras en la gran pantalla de este personaje creador por la escritora Nancy Springer.

Todos los detalles sobre 'Enola Holmes 3'

Lo curioso es que entre la primera entrega y 'Enola Holmes 2' apenas pasaron dos años, pero luego la espera para la tercera parte se ha ido hasta los cuatro años. Obviamente, el exigente rodaje del final de 'Stranger Things' tuvo mucho que ver en ello y es aquí donde la famosa actriz va a dejarlo atrás de forma ya totalmente definitiva.

La historia de la película parte de cómo la boda entre Enola Holmes y Lord Tewkesbury salta por los aires cuando ella se entera de que su hermano Sherlock ha sido secuestrado. Claro está, el personaje interpretado por Brown tendrá que hacer gala de sus dotes detectivescas para localizarlo. Por cierto, el guion vuelve a correr a cargo de Jack Thorne.

Uno de los principales cambios de 'Enola Holmes 3' con respecto a las dos anteriores entregas es que tenemos a otro director tras las cámaras, pues la puesta en escena corre aquí a cargo de Philip Barantini. En su haber están 'Hierve', el vibrante thriller culinario protagonizado por Stephen Graham, y todos los episodios de 'Adolescencia', por lo que hay motivos para tener fe.

Por su parte, el reparto vuelve a traer de vuelta a Henry Cavill como Sherlock Holmes, Louis Partridge como Lord Tewkesbury, Himesh Patel como el Doctor Watson, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes y Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

Por mi parte, disfruté bastante con la primera entrega, aunque 'Enola Holmes 2' fue una pequeña decepción, pues sí acertaba al ser más ambiciosa, pero acababa perdiendo encanto a cambio. Eso sí, espero con ganas esta tercera parte, que nunca está de más una buena película de aventuras.

El estreno en Netflix de 'Enola Homes 3' está previsto para el 1 de julio de 2026.

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