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'La casa del dragón' remonta en emoción pero no en audiencia. El estreno de la temporada 3 suma 2 millones de espectadores menos que el de la 2

No solo caen los dragones en la serie de HBO

Casa Dragon 3
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Puede que a varios, incluyéndome a mí, nos haya entusiasmado el regreso de 'La casa del dragón'. Si bien en lo personal creo que remonta el vuelo respecto a la irregularidad con la que despedimos a la serie en 2024, parece que en este tiempo se ha dejado espectadores en el camino. Concretamente 1,9 millones de espectadores menos.

Así lo desvelan los datos de audiencia presentados por Warner Bros., cifrando en la, en realidad, nada desdeñable cifra de 21,5 millones de espectadores los que han visto el primer episodio de la temporada 3 durante los tres primeros días siguientes a su emisión original. Una caída del 8 % respecto al estreno de la temporada 2, que congregó a 23,4 millones.

Acabamos de ver la batalla que 'La casa del dragón' nos debía desde hace dos años. Su director solo tenía una cosa en mente
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Acabamos de ver la batalla que 'La casa del dragón' nos debía desde hace dos años. Su director solo tenía una cosa en mente

Caída relativa

Una caída, eso sí, aparentemente menor que la que ocurrió entre las temporadas 1 y 2 de la precuela de 'Juego de tronos', que se terminó estimando en prácticamente una bajada del 50 % solo en Estados Unidos. Por otro lado, el transcurso del mundial de fútbol 2026 es un factor a tener bastante en cuenta en cuanto a que ahora mismo es lo que canibaliza toda conversación.

Habría que ver cómo evoluciona según van pasando los episodios de la temporada 3 de 'La casa del dragón' que, aun con esta caída, sigue siendo de las series más vistas de HBO Max. De hecho, ahora mismo es lo más visto en la plataforma a nivel global.

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