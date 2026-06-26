'He-Man y los Masters del Universo' se la ha vuelto a pegar en taquilla, y Dolph Lundgren es el primer decepcionado con el mazazo: "No sé que ha pasado"

Amazon y Sony han querido revivir la histórica franquicia de Mattel con 'He-Man y los Masters del Universo', y a pesar de que es una aventura de ciencia ficción y fantasía tremendamente divertida no ha conseguido todo lo que se esperaba de ella en taquilla.

Con un presupuesto estimado de entre 170 y 200 millones de dólares, por ahora 'He-Man' tan solo ha conseguido una recaudación global de 104 millones de dólares. Ni siquiera está consiguiendo recuperar la inversión, pero no es la primera vez que la franquicia se la pega.

La decepción queda en casa

'He-Man y los Masters del Universo' ya tuvo una primera intentona en el cine de acción real allá por 1987, y aunque el batacazo no fue tan sonado tampoco es que la película fuera un éxito. La cinta de fantasía protagonizada por Dolph Lundgren recaudó 17,3 millones de dólares frente a un presupuesto de 22 millones, así que la historia se vuelve a repetir para Lundgren.

"Sí, me decepcionó un poco. Quiero decir, todo el mundo me dijo que iba a ser genial. No soy de los que creen en fijarse en la taquilla y que eso influya en cómo me siento emocionalmente sobre la película", explicó Lundgren a ComicBook. "Pero recuerdo pensar... Ah, vale. Mira que es raro que no haya funcionado mejor. No sé qué ha pasado, han hecho muchísimo marketing, y prensa. Yo estuve implicado, en parte de ello. No sé cómo está la cosa ahora. Quiero decir, creo que ha funcionado bien a nivel internacional, pero no sé qué significa".

Lundgren tuyo su propio fracaso como He-Man, la película de 1987 se ha convertido en una pieza de culto que le ha llevado a pasarse los últimos cuarenta años firmando espadas. Y para la nueva versión también se dejó caer con un pequeño cameíto en el que le pasaba el testigo espiritual a este nuevo Adam... Así que tampoco descarta que la nueva versión termine teniendo piernas, especialmente con su llegada a streaming.

"¿Va a estar Nick [Galitzine] firmando espadas los próximos 40 años, como yo? No lo sé. Es muy difícil medir una película por su taquilla. A veces tienes un éxito que se convierte en un clásico, o a veces hacen un montón de dinero y nadie se acuerda de ella 20 años después", sentenció el actor.

A pesar del fracaso en taquilla, parece que aún hay esperanzas para 'He-Man y los Masters del Universo' y que en Amazon no están contrariados del todo, e incluso se está hablando de una posible secuela. Veremos si Dolph Lundgren acierta y con el paso del tiempo este nuevo He-Man también se empieza a revalorizar.

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