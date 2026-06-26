La reinvención obrera de Batman tendrá serie animada. DC anuncia 'Absolute Batman' y presenta los tráilers de 'El cruzado enmascarado' y 'Knightfall'

Si eres fan de Batman, ojo porque tenemos un puñado de novedades con sus incursiones animadas. Y es que el anime del Joker no es lo único que se ha anunciado recientemente en el festival de animación de Annecy. Warner Bros. ha anunciado una serie con la versión alternativa definitiva del superhéroe de Gotham.

Por tanto, tendremos adaptación de 'Absolute Batman', cómic escrito por Scott Snyder y dibujado por Nick Dragotta que forma parte de una línea editorial que presentaba versiones alternativas de los superhéroes de DC a los que cambiaban uno, o varios, elementos clave. La idea, similar a la del universo Ultimate de Marvel de hace dos décadas, es tener una reinvención para una nuva generación de lectores y fans.

Concretamente, 'Absolute Batman' nos presenta al Caballero Oscuro con unos orígenes mucho más humildes que los acostumbrados, con Bruce Wayne siendo un huérfano, sí, pero es ingeniero civil que trabaja en construcción y que usa sus conocimientos de ingeniería y los materiales a su disposición para luchar contra el crimen y la corrupción que asuelan Gotham City.

Un buen cómic, algo demasiado obvio en su juego de "quién es quién" de la pandilla de amigos de la infancia, pero repleto de acción e intriga propia de Snyder y que ahora tiene él mismo la oportunidad de versionar en animación (CGI, de hecho) como showrunner. De momento, el proyecto está en fase temprana de desarrollo.

No es la única novedad que ha presentado DC en su vertiente de animación: también ha desvelado que tendremos serie infantil de 'Krypto' y, siguiendo con el detective de Gotham, ha desvelado los tráilers de lo próximo que veremos de Batman.

La caída del caballero oscuro

En primer lugar, tenemos el tráiler de 'Batman: Knightfall' trilogía cuya primera parte se pudo ver en el festival de Annecy. Siguiendo la trama del cómic que dinamitó al personaje en los años 90 (titulado en España como 'La caída del caballero oscuro'). Jeff Wamester dirige sobre un guion de Jeremy Adams.

Un crossover inmenso (su publicación original fue compuesta de tres partes diferenciadas) con la historia de Bane y su cruzada y victoria contra Batman que han adaptado en tres películas animadas, la primera de ellas con fecha de estreno este mismo año y los que la han podido ver ya dicen que es muy, pero que muy violenta.

El cruzado enmascarado

Por otro lado, el 31 de julio llegará a Prime Video la temporada 2 de 'Batman: El cruzado enmascarado', sucesora en estilo y espíritu de la mítica serie de Batman de los años 90 y totalmente recomendable. Una temporada que parece que tendrá que ver bastante con el Joker.

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