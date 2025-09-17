Ni el xenomorfo ni los sintéticos, el as bajo la manga de 'Alien: Planeta Tierra' sigue siendo una criatura nueva

El séptimo episodio de 'Alien: Planeta Tierra' parece el detonante perfecto antes del gran final la semana que viene. Las tensiones están altas entre los científicos, los monstruos están sueltos y los protagonistas tratan de escapar de la isla. Enemigos humanos y alienígenas no se lo van a poner fácil, por supuesto.

Una criatura que mantiene su tiempo en pantalla misteriosamente escueto es el Ocellus, o en otras palabras, el ojo con tentáculos que lleva robándose la serie desde que apareció en la nave accidentada del primer episodio. En aquel momento era fácil pensar que su diseño era risible, engañosamente caricaturesco frente a las barrocas y elegantes formas del clásico Xenomorfo. Parecía apenas un pintoresco secuaz más dentro de la jerarquía alienígena de la serie.

Siete episodios más tarde, no queda muy claro que ese sea el caso. La serie de Noah Hawley ha invertido astutamente las dinámicas tradicionales. El xenomorfo es letal, pero moderadamente predecible después de años viéndolo cazar. Tampoco ayuda en ese sentido que nos hayan introducido el gran giro de Wendy y sus capacidades aparentemente domadoras del alienígena, que de momento le dan a ella el control de la situación.

Por el contrario, el Ocellus parece mantener oculta su última carta. El episodio anterior nos mostró una de las muertes más escalofriantes de toda la temporada, causada no en menor medida después de que la oveja parasitada por el alienígena ayudase a encerrar a la víctima en una celda a merced de un enjambre letal. A lo largo de los episodios lo hemos visto estrategizar y manipular a sus víctimas de un modo que ninguna criatura hasta ahora había exhibido en la saga, y todo apunta a que aún tenemos más por descubrir sobre su inteligencia.

La que es quizás la mejor escena del episodio vuelve a incluir al parásito, y es también candidata al momento más de llevarnos las manos a la cabeza de la temporada por cómo sella el destino de los personajes. Boy Kavalier, obsesionado con conocer a un ser que alcance su inteligencia y fascinado tras ver las capacidades de éste anuncia su deseo de darle un nuevo cuerpo al Ocellus, esta vez humano. El parásito solo necesita una de sus habituales miradas sostenidas para parecer aterrador, y confirmarnos que tiene aún mucha guerra que dar.

En Espinof | "No me lo puedo creer": Sigourney Weaver rompe su silencio y da su opinión sincera sobre 'Alien: Planeta Tierra'

En Espinof | 'Alien: Planeta Tierra' ha introducido terroríficos aliens nuevos. Para su creador, era necesario para no repetirse