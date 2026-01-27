El Aragorn original que ideó Tolkien era tan diferente al de las películas que casi parece un personaje distinto

Desde el estreno de 'El Señor de los Anillos', es difícil pensar en una versión de Aragorn distinta a la de Viggo Mortensen. El actor se adueñó de un rol que la mayoría de los fans coincidían en que se distanciaba bastante de los libros originales. De su relación con Boromir a su desenlace con Arwen o simplemente su personalidad en general, Peter Jackson creó un héroe más inseguro con su destino y humano, con el que era más fácil empatizar.

Aquella era solo la última versión de un personaje que cambió mucho a lo largo del proceso creativo de Tolkien. De hecho, las diferencias entre Viggo Mortensen y su contrapartida literaria casi se antojan insignificantes si lo comparamos con la primera versión que el novelista tenía en mente. Su nombre no era Aragorn sino Trotter, e inicialmente no era ni siquiera humano. Durante buena parte del proceso de escritura, Tolkien ni siquiera tenía claro lo que era.

Trotter comenzó como otro hobbit, su nombre "Trotador" era un apodo relacionado con su trágica historia. El novelista cogió prestado el que acabaría siendo el origen de Gollum para este proto-Aragorn, contando que fue torturado en Mordor. Esto hizo que vistiera zapatos de madera en todo momento para ocultar sus pies, haciendo un ruido que le ganó el mote. Como también habría revelado más tarde en un giro oscuro, aquellos no eran sus zapatos, sino sus pies protésicos. Este truculento detalle habría conectado especialmente con los británicos, ya que trotter es el nombre que se le da por allí a los pies de cerdo como comida.

Todo esto lo contaba Christopher Tolkien a través de la colección de 'La historia de la Tierra Media'. El hijo del afamado escritor echaba aquí un vistazo a las muchas notas de su padre escribiendo su obra magna, y revelaba numerosos secretos de detrás de las escenas. En estas fases tempranas del libro, que Tolkien parecía no poder avanzar más allá de Rivendel, se mantenía que Trotter era heredero de Isildur pero también familia de Bilbo. Es por eso que él convencía en primera instancia a Frodo (llamado Bingo en esta fase del proyecto) a empezar la aventura. Su espíritu heróico y misterioso también se mantenía.

Tolkien también se debatía si debía ser un hobbit salvaje, alguien descastado de la Cormarca y de nombre real Peregrin Boffin, siendo Trotter solo su apodo. Aun así, claramente algo no le encajaba con la idea. Durante un breve periodo, en el capítulo de Rivendel Aragorn cambiaba de nuevo de identidad y se planteaba que en su lugar fuera un elfo. En una de sus notas se leía que "Trotter es un elfo disfrazado, y un amigo de Bilbo", más adelante también sugería que fuera espía de Rivendel.

Eventualmente Tolkien llegó a la versión de Aragorn como hombre que todos conocemos y amamos, pero lo curioso es que el mote se mantuvo hasta prácticamente el final del proceso. No fue hasta los últimos capítulos donde decidió cambiar Trotter por Strider ("Trancos" en español). Si bien sus notas nunca revelaron el por qué del cambio, este apareció en un epílogo también descartado en el que Sam le cuenta la historia del rey a sus hijos. Es fácil imaginar que tras quitarle sus característicos zapatos no había razón para mantener tampoco el nombre.

