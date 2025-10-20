'Black Phone 2' triunfa e insufla algo de vida a una taquilla aletargada que sufre con el fracaso de 'Tron: Ares'

No se puede decir que la taquilla, en general, esté en su mejor momento: pese a que, durante el verano, las películas volvieron a ser culturalmente importantes, este octubre parecen estar arrastrándose por el suelo y desangrándose poco a poco. Los dramas adultos no asociados con franquicias no terminan de remontar el vuelo y los blockbusters que lo han intentado, como 'Tron: Ares', no han conseguido levantar cabeza. Por suerte, siempre podemos confiar en el terror.

Teléfono negro, volamos hacia el éxito

'Black Phone 2', tal y como comprobamos en Boxofficemojo, ha entrado como un tiro en una taquilla necesitada de éxitos, con 42 millones de dólares en la taquilla mundial y 26,5 en la americana, ligeramente mejor que su primera parte: de hecho, dentro de nada conseguirá beneficios (su presupuesto es de 30 millones) y raro sería que no viéramos pronto un anuncio de su tercera entrega. Nadie se resiste a un éxito seguro estos días, y menos aún Blumhouse, que hasta ahora no había levantado cabeza este año con proyectos como 'M3gan 2' o 'Hombre Lobo' (y que previsiblemente volverá a tener otro bombazo en diciembre con 'Five Nights At Freddy's 2').

En el segundo puesto, tanto en Estados Unidos como globalmente, aguanta 'Tron: Ares', que ha superado los 100 millones de dólares en taquilla (103, para ser más exactos). La cifra puede parecer positiva, pero teniendo en cuenta su presupuesto de 180 millones, Disney puede ir apuntándola como pérdidas aseguradas (y las salas como un ingreso menos). Eso sí, puede estar relativamente orgullosa, porque el resto de la taquilla es meramente anecdótica.

Las únicas nuevas entradas estadounidenses han sido 'Good fortune', la primera película como director de Aziz Ansari, que ha entrado en el puesto 3 con 6,2 millones recaudados (nada mal para una comedia calificada R, pero sí para enfrentarse a sus 30 millones de presupuesto), y 'Truth & Treason', que se ha tenido que conformar con 2,7 millones. Pese a todo, el presupuesto de este drama con muy buena crítica es bajo, así que puede dar dinero.

Una semana tras otra

Por supuesto, en el top 5 sigue aguantando 'Una batalla tras otra', cuya bajada está siendo muy, muy lenta y ya supera los 162,5 millones globales (al borde de llegar a recaudar lo que costó, pero muy lejos de dar beneficios). Sorprende también la flojísima subida de 'Caza de brujas', lo nuevo de Luca Guadagnino, que ha pasado de un estreno limitado a hacerlo en todo el país consiguiendo tan solo 1,5 millones de dólares este fin de semana. El boca-oreja no está siendo bueno y sus opciones para el Óscar se diluyen poco a poco junto a la indiferencia del público.

En España, por su parte y según Comscore, con el estreno de 'Black Phone 2' programado para la semana que viene, el top 1 ha demostrado que hay un público que necesita cine familiar gracias a 'La casa de muñecas de Gabby: la película', seguida por la autóctona 'La cena'. Tan solo encontramos otras dos cintas españolas en el top 10 pese a la cantidad de estrenos de las últimas semanas. Una es 'La deuda', que se sitúa en el puesto 7, justo por delante de 'La vida de Chuck' y 'Caza de brujas', y la otra, la incansable 'El cautivo', que está a punto de despedirse de la taquilla tras un rendimiento espectacular (acabará rozando los 5 millones de euros).

Y las semanas próximas, ¿qué? ¿Tendremos algo que revolucione la taquilla? En España tendremos la fantástica 'Los Domingos', pero en Estados Unidos... Focus confía en Yorgos Lanthimos y 'Bugonia', y Disney hace lo propio con 'Springsteen' y 'Predator: Badlands', en unas semanas que sorprendentemente no apuestan por el terror pese a tener Halloween a la vuelta de la esquina. De hecho, probablemente hasta 'The running man', el 14 de noviembre, no veamos la resurrección de una taquilla que parece haber tirado la toalla con el público general. Veremos.

En Espinof | K-Popers, tiburones, brujas y magos. Las películas evento siguen manteniendo la industria a flote independientemente de su antigüedad

En Espinof | Las mejores películas de 2025