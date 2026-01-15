La película de superhéroes que Steve Jobs odió tanto que llamó al CEO de Disney para quejarse

Mucho antes de estar inmersos en este juego de teasers de 'Vengadores: Doomsday', Marvel Studios era una prometedora productora indie de películas comiqueras que había capturado el interés de Disney. No sería hasta la primera cinta de 'Los vengadores' cuando el MCU empezaba a tener oficialmente el sello de la compañía del ratón y hasta entonces, el desempeño de cada película era crucial.

Cuando hablamos de tropezones en aquella primera tanda de entregas marvelitas suele pensarse sobre todo en 'Iron Man 2'. La cinta de Robert Downey Jr. era demasiado autocomplaciente y se sentía con poco que contar, a ratos un mero puente con aquello de la iniciativa Vengadores. Steve Jobs la odió. En su estreno fue a verla con su hijo Reed, y fue uno entre tantos espectadores decepcionados que se quejaron al salir de la sala.

La diferencia entre Jobs y cualquier otra persona es que él tenía línea directa con el responsable. En su libro de memorias 'The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company' contaba Bob Iger, CEO de Disney, que el día después del estreno de 'Iron Man 2' recibió una llamada de Jobs siendo tan directo como de costumbre con sus sentimientos hacia la película. "Llevé a Reed a ver Iron Man 2 anoche. Es una mierda."

Esta no era solo una conversación cinéfila. La adquisición de Pixar por parte de Disney en 2006 dio a Jobs acceso a la junta directiva, por lo que sus palabras también eran una preocupación creativa implícita por la dirección de la compañía. Disney adquirió Marvel en 2009, y pese a que 'Iron Man 2' estaba distribuida por Paramount, desde luego no daba buen ejemplo de lo que se podía avecinar en su nueva casa.

Si bien Iger tampoco era necesariamente un gran fan de lo nuevo de Tony Stark, escribía sobre Jobs que "no podía dejar que se sintiera con la razón todo el tiempo", así que repondió con algo incontestable: los números. La película fue un éxito instantáneo, acabó recaudando 621 millones de dólares y por ende, justificando la gran inversión que había hecho Disney con la compañía. Si incluso una secuela pobre como aquella podía recaudar ese dinero, significaba que había mucho interés en la saga de cara al futuro.

