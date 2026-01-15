Sólo tiene 3 episodios y está destinada a arrasar en Netflix, pero tiene un gran problema: 'Agatha Christie: Las siete esferas' es otra decepción de la plataforma

Todo el mundo ha escuchado hablar alguna vez de Hércules Poirot y Miss Marple, los dos personajes más famoso creados por Agatha Christie, pero su obra no se limita a ellos. De hecho, la escritora tiene más personajes protagonistas de varios libros, siendo el Superintendente Battle uno de los mejores ejemplos de ello que ahora da el salto a Netflix con la miniserie 'Agatha Christie: Las siete esferas'.

Basada en una de las primeras novelas de la famosa escritora británica, 'Agatha Christie: Las siete esferas' cuenta con el aliciente adicional de que detrás de esta adaptación encontramos a Chris Chibnall, a quien muchos recordarán por ser el creador de 'Broadchurch'. Y encima sólo tiene 3 episodios y a Martin Freeman dando vida a Battle. Sobre el papel, lo tenía todo para ser una gozada de miniserie, pero a la hora de la verdad se convierte en otra decepción de Netflix.

Por qué 'Agatha Christie: Las siete esferas' es un chasco

Creo que este tipo de relatos de suspense tiene que brillar en al menos uno de estos tres apartados para funcionar en formato: tener personajes apasionantes que te hagan estar deseando saber qué van a hacer, proponer un misterio con mucho gancho que básicamente te obligue a tener que seguir viendo para ver cómo se resuelve todo u optar por un tono juguetón para que el público se lo pase tan bien como sus protagonistas. Por desgracia, nada de eso vamos a encontrar en 'Agatha Christie: Las siete esferas'.

Pese a su impactante prólogo, lo cierto es que la miniserie de Netflix opta por un enfoque ligero, dando así mucho espacio a la protagonista interpretada por una correcta Mia McKenna-Bruce ('How to have sex') para llevar a cabo sus averiguaciones alrededor de un misterioso asesinato que acaba de producirse. Eso a su vez permite jugar un poco con la cotidianeidad entre los personajes, incidiendo su rumor en el componente británico del relato.

El problema es que eso viene asociado a un misterio con poco gancho y que además adolece de una grave falta de intensidad a medida que va aclarándose todo. En lugar de conseguir que uno esté emocionado, lo que queda parece más un juego de niños con muy poco en juego, donde además lo único que genera curiosidad genuina es una trama secundaria en la que solamente se incide realmente en su tramo final.

Ahí no es casualidad que la novela original esté muy lejos de ser considerada uno de los mejores misterios ideados por la reina del suspense. Y es que si ya de por sí ha quedado claro a lo largo de los años que no es tan fácil hacer una película o serie realmente inspirada a partir de una obra suya, las cosas se complican más cuando se tiene que jugar con un material algo endeble y encima abordado de tal forma que su superficialidad resulta aún más evidente.

Con esto tampoco quiere decir que 'Agatha Christie: Las siete esferas' sea un desastre, pero sí tiene más de sucedáneo de sus mejores thrillers que cualquier otra cosa. De hecho, aquí se notan ya estereotipos a los que luego volvió a acudir de forma mucho más estimulante, pero aquí se quedan en discretos esbozos que Chibnall tampoco sabe muy bien cómo manejar realmente dentro del rompecabezas que propone.

Lo que queda es una miniserie funcional en el mejor de los casos y cuya efectividad parece más pensada para aquellos espectadores que vean series o películas de Netflix mientras hacen otras cosas. Desde ese punto de vista, 'Agatha Christie: Las siete esferas' puede parecer una propuesta resuelta de forma competente y con una avispada protagonista que vista a cuentagotas incluso provoque la simpatía del público. De hecho, así incluso puede parecer un título con cierto encanto por ese toque british tan característico que mencionaba antes

El problema llega cuando la ves dedicándole toda tu atención y lo que te ofrece es algo bastante inane. Sí, técnicamente está resuelta de forma solvente, el ritmo está bien medido y ninguno de los actores desentona -aunque Helena Bonham Carter y Martin Freeman están terriblemente desaprovechados-, pero incluso los golpes de efecto ocasiones carecen de chispa y nervio. Si es que hasta seguramente sea más entretenido echar una partida a Cluedo con tus padres que esto.

