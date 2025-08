Qué fue de Vanilla Ice, el rapero que llegó a tener su propia película y acabó trabajando como vendedor en una inmobiliaria

Los 90 fueron una época rara, en la que cualquiera podía tener su propia película si estiraba el chiste un poco y tenía pocos prejuicios. Uno de los ejemplos más extraños es el de Vanilla Ice, un músico que en 1990 lanzó su primer (y único) gran éxito y el año siguiente ya estaba protagonizando su propia película, con el eslogan "Cuando una chica tiene el corazón de piedra, solo hay una manera de derretirlo. Simplemente añade hielo". Pero no todo lo bueno puede durar. ¿O sí? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué fue de Vanilla Ice?

Ice, ice, baby

Robert Matthew Van Winkle nació el 31 de octubre de 1967 (o sea, que tiene ya 57 años) en Dallas, y fue criado básicamente por su madre: no conoció a su padre real y recibió el apellido del hombre con el que ella estaba casada en ese momento, del que se divorció cuatro años después. En este ambiente, entre Dallas y Miami, rotando entre padrastros, acabó enamorándose del hip hop siendo muy joven. De ahí nació el nombre por el que todos le conocemos: cuando quedaba con sus amigos para hacer breakdance era el único blanco, así que acabaron llamándole "Vanilla". Lo odiaba, pero de alguna manera se le quedó.

Vanilla no tenía claro cuál iba a ser su futuro por aquel entonces: por un lado hacía rap (se dice que 'Ice Ice Baby' la escribió a los 16 años), por otro estaba fascinado por el motocross. De hecho, llegó a ganar varios campeonatos hasta lesionarse, momento en el que cogió el micrófono, casi de casualidad, en un micro abierto. No lo volvió a soltar: abrió para todo tipo de raperos en un conocido club de Dallas (City Lights), e incluso en 1987 fue apuñalado cinco veces a la salida. Tú dirás qué mayor sensación de respeto vas a tener que esa. Cuando el dueño de City Lights, sacó su primer disco, 'Hooked', probó a lanzar un single e incluyó en la cara B 'Ice Ice Baby' por rellenar. No imaginaba lo que estaba a punto de pasar.

Las radios pasaron olímpicamente del single, y pusieron continuamente 'Ice Ice Baby': rápidamente grabaron el videoclip (una pieza de cultura pop denostada por el propio artista hoy en día) por apenas 8000 dólares y su fama creció como la espuma. Primero, firmó con una de las discográficas más importantes del momento, SBK Records, que reeditó 'Hooked' con otro nombre, 'To the extreme', por probar suerte: en aquel momento, ningún otro disco de rap se había vendido de manera más rápida. Todo el mundo quería a Vanilla Ice, incluida Madonna, con quien salió durante ocho meses. 1991 estaba a la puerta de la esquina, y su fama estaba en su momento más álgido. Entonces, el cine llamó a la puerta.

Me has dejado helado

Vanilla Ice vendía su propio muñeco de 30 centímetros, era el invitado musical del 'Saturday Night Live', tenía su propio juego de mesa (uno de los peores de la historia, por cierto), daba conciertos por todo el mundo, sacó un disco en directo que todo el mundo odió, le iba bien. Tanto, que no dudó en aceptar un cameo junto a los personajes más populares de la época en 'Las Tortugas Ninja II: El Secreto de los Mocos Verdes'. Le gustó tanto la experiencia que no dudó cuando, en abril de 1991, le ofrecieron rodar su propia película para aprovechar la ola antes de que cayera: así nació 'Frío como el hielo', más conocida como 'Cool as Ice'.

La película es un despropósito guionizado y dirigido a toda prisa para asegurarse de que se estrenaba antes de final de ese año, y todo el mundo se dio cuenta. Tanto, que Gwyneth Paltrow rechazó el papel de la pareja de Ice porque creyó -con razón- que dañaría a su carrera. Su lugar lo ocupó Kristin Minter, que había sido la hermana de Kevin en 'Solo en casa' el año anterior y después haría 71 episodios de 'Urgencias'.

Para promocionar la película, Vanilla Ice grabó nuevas canciones que conformaron la banda sonora, pero el disco no tuvo ningún tipo de éxito: se hundió y apenas llegó al puesto 89 de los más vendidos en el mes de su lanzamiento, algo parecido a lo que pasó con la película, que costó 6 millones de dólares y ni siquiera recaudó 1,2 en taquilla. Su propio director, David Kellogg, llegó a decir posteriormente y tras el desastre que no consideraba la película como suya. Ahora, Kellogg se dedica a hacer anuncios, pero volvió a intentarlo en el cine 8 años después con 'Inspector Gadget'. Solo películas de nivel.

Frío como un témpano

La fama de Vanilla Ice cayó tan rápido como subió: en solo un año había pasado de ser el número 1 y el novio de Madonna a convertirse en un paria cuya película se hundía en la nada. Ganó un Razzie a la peor nueva estrella, y de alguna manera acabó en un circo pasando por aros de fuego con su moto o actuando enfrente del presidente de Rusia, Boris Yeltsin. En 1994, caído totalmente en desgracia, lanzó su segundo disco, metido en una vorágine de drogas duras: llegó a intentar suicidarse con una sobredosis de heroína, y decidió que algo tenía que cambiar sí o sí. En tan solo tres años no había parado de maltratar su cuerpo, sacar nuevas canciones que a nadie gustaban y tatuarse cada milímetro de piel.

Dejó la música de lado para centrarse en su carrera como corredor de motocross y moto acuática, y, visto lo efímero de la fama, decidió estudiar bienes raíces y convertirse en promotor inmobiliario. No paró con su carrera, pero, como él mismo aclaró, "Soy un rockero los fines de semana. Los lunes, vuelvo al trabajo". Y sí, has leído bien: rockero. El tercer disco de Vanilla Ice en 1998 mezclaba hip hop y rock, y consiguió de alguna manera un nuevo público de nicho: había dejado de ser un apestado para convertirse en un artista underground que no se rendía ante nada.

A partir de ese momento, Vanilla Ice se convirtió en una cara conocida de programas y realities de todo tipo, y se ganó cierto respeto de la industria que antaño le defenestró. Apareció en el reality 'The Surreal Life', y su actuación hizo que le ficharan para su propio programa, 'The Vanilla Ice Project', que tuvo 3 temporadas y en el que en cada episodio renovaba una habitación de una casa (de hecho, le valió para lanzar un libro sobre cómo triunfar en el negocio inmobiliario, lo creas o no). También hizo, ya de paso, otro reality llamado 'Vanilla Ice goes amish', porque, ya puestos, ¿por qué no?

Ice volvió al cine en 2012, más allá de cameos, con un pequeño papel en 'Desmadre de padre', junto a Adam Sandler y Andy Samberg, y la experiencia le valió para repetir, como Mark Twain, en 'The ridiculous 6' y otros proyectos de Sandler. De hecho, su presencia ante las cámaras se ha multiplicado, y ya ha rodado, como co-protagonista, 'Zombie plane', una cinta que le juntará con Chuck Norris, Sophie Monk y Ice-T, todos ellos haciendo de versiones ficcionadas de ellos mismos. De hecho, en 2020 se anunció que Dave Franco haría su biopic, pero no se ha vuelto a saber nada.

Hace 14 años que Vanilla Ice no saca un nuevo disco, pero ha encontrado una segunda vida como famoso, participando en realities y convertido en una vieja gloria con honores y orgulloso de serlo. Incluso ha tenido tiempo de co-protagonizar videojuegos como 'Crime Boss: Rockay City' o 'Championship motocross'. Lo importante es estar en el candelero, al fin y al cabo, ya acostumbrado a que todo Hollywood se ría de él de una u otra manera. Lo importante es aceptar que nunca habrá otro 'Ice Ice Baby' y resistir frío y duro como el hielo.

