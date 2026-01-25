Esta actriz se metió tanto en su papel que acabó cargándose 300.000 dólares de equipamiento en el set

Hay veces en las que anécdotas que ocurren detrás de las escenas son más interesantes que la propia película. 'Blade Trinity' es uno de esos casos. En su estreno la secuela contaba con un gran reparto y un legado que le aseguraba tener al público superheróico en la palma de su mano. Aquella tercera y última película, no obstante, dinamitó cualquier futuro que pudiera tener la saga.

La culpa desde luego no fue de Jessica Biel, quien se comprometió tanto con su papel que se quedó completamente mazada y se volvió una experta arquera en apenas unos meses. Sí tuvo la culpa sin embargo de un accidente improbable de esos que quedan para el recuerdo. Según contaba el director David Goyer en material detrás de las escenas, Biel no había necesitado ningún doble para sus escenas de arquería. En un plano concreto querían que disparase en dirección a la lente de la cámara y el resto, sería magia de vfx. Para no darle al equipo ni a la cámara, protegieron la zona con una pantalla de plexiglás.

Todo, claro, excepto un pequeño hueco cuadrado de 5x5 centímetros delante de la lente que necesitaban para poder rodar el plano correctamente. Cuando Biel disparó, a unos 12 metros de distancia y unos 15 metros de altura acertó de pleno… exactamente en el hueco de la cámara que no habían protegido, introduciéndose 15 centímetros dentro del cuerpo, destrozando por completo la lente y cargándose una cámara de unos 300.000 dólares. Ante todo fue profesional. Su reacción quedó capturada en vídeo y durante unos momentos no rompe su expresión para no arruinar el plano en caso de que sea válido (irónico en este caso, claro). Unos segundos más tarde no puede evitar reírse viendo lo que ha hecho.

Según Goyer se rompió más de una cámara en aquel rodaje. "Supongo que no es motivo de orgullo, pero estas cosas pasan a veces. Nos salió rentable el seguro con las cámaras en la película". Está bien que pudieran reírse aunque fuera durante un rato en la producción de la película, porque está reportado que fue un desastre delante y detrás de las cámaras, principalmente por un Wesley Snipes que se enemistó con el director y el resto del equipo.

Para Biel la experiencia no debió ser demasiado positiva tampoco, porque desde entonces no ha vuelto a acercarse al género superheróico. Había spin-offs planeados tanto para ella como para el personaje de Ryan Reynolds, pero obviamente aquello no salió adelante.

