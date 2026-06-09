Hoy en streaming, la estremecedora adaptación de una maestra del terror que hace una versión más calurosa y turbia de ‘Carrie’

Si con Stephen King mucho terror ha ido encontrando filones para adaptar que ir explotando con el paso de las generaciones, probablemente sea momento de que el cine hispanohablante empiece a mirar más la obra de una fabulosa análoga como Mariana Enríquez. Principalmente para no dejar en anécdota cosas tan notables como ‘La virgen de la tosquera’.

Nadando en fervor

Entre el descubrimiento juvenil de ‘Cuenta conmigo’ y la más encendida ‘Carrie’, esta película por Laura Casabé es una de las grandes sorpresas del cine de terror de lo que llevamos de año, aunque su discreto paso por cines no la haya puesto en el radar de muchos. Pero ahora se presenta una buena oportunidad para descubrirla con su estreno en streaming a través de Movistar Plus.

En el caluroso verano de 2001, es un pueblo a las afueras de Buenos Aires, Natalia intenta pasar los días en compañía de sus amigas y de un Diego por el que todas fantasean, y con el que van a bañarse a la tosquera. Todo se trastoca cuando este empieza a quedar más con Silvia, generando en Natalia recelos que van de la mano con el descubrimiento personal de nuevas habilidades.

Con ese cuidado trabajo de perspectiva, tratando de reflejar sin precipitarse en juicios en torno a los impulsos juveniles de su protagonista, la historia de Enríquez cuenta con una base auténtica y reconocible sobre la que construir subterráneamente la textura fantástica. En el proceso se va construyendo las inquietudes sobre el descubrimiento personal y el despertar sexual.

Hay un buen cruce de géneros que la dirección de Casabé se encarga de rezumar con buena atmósfera candente y sudorosa, ocasionalmente rota por instantes de violencia visceral. Detalles que añaden tensión a la historia, al mismo tiempo que la conectan con la nueva ola de terror argentino que se está produciendo.

Perturbadora cuando toca, no endulzando en absoluto el desarrollo de una protagonista inusual pero magnética, ‘La virgen de la tosquera’ es uno de los ejercicios de género que mejor aprovecha su escala modesta para crear algo estremecedor que penetre bajo la piel. Y ahora que aprieta el calor, es una propuesta estupenda.

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