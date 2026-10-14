Matt Damon interpreta a un caballero medieval que busca venganza en este intenso thriller basado en hechos reales que está disponible en streaming

Matt Damon ha vuelto a acaparar todas las miradas gracias a 'La Odisea', la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan en la que interpreta al héroe griego que se enfrenta a criaturas mitológicas, naufragios y peligros inimaginables en su largo viaje de regreso a casa. Aunque el actor cuenta con una trayectoria repleta de títulos memorables, como 'El indomable Will Hunting', su filmografía esconde otras interpretaciones que merecen una segunda oportunidad.

Entre ellas destaca una epopeya histórica dirigida por Ridley Scott que llegó a los cines cinco años antes de su nueva aventura mitológica y que, a pesar de contar con un reparto de primer nivel y recibir buenas críticas, no consiguió el éxito comercial esperado.

Otra gran odisea

Estrenada en 2021, 'El último duelo' sitúa a Matt Damon en la Francia medieval para contar la historia de Jean de Carrouges, un caballero que se enfrenta a Jacques Le Gris, interpretado por Adam Driver, después de que su esposa, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), denuncie haber sufrido una agresión sexual por parte de este último. El conflicto desemboca en un duelo a muerte en el que están en juego el honor, la reputación y la búsqueda de justicia.

Detrás de la película se encuentra Ridley Scott, el cineasta responsable de títulos tan emblemáticos como 'Alien, el octavo pasajero' y 'Gladiator', que regresó al cine histórico con una historia basada en hechos reales. El guion adapta el libro de Eric Jager, y reconstruye uno de los últimos duelos judiciales registrados en Francia. A través de este caso, la película explora las relaciones de poder, las desigualdades sociales y las dificultades a las que se enfrentaban las mujeres cuando intentaban denunciar una agresión en la Edad Media.

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta es su estructura narrativa, que presenta los acontecimientos desde tres perspectivas diferentes: la de Jean de Carrouges, la de Jacques Le Gris y la de Marguerite. Este recurso permite examinar cómo los intereses personales, las percepciones y las relaciones de poder condicionan la versión de cada protagonista. Scott construye así un thriller histórico que va más allá del enfrentamiento entre dos caballeros y plantea preguntas sobre la verdad, la justicia y el papel de la mujer en una sociedad dominada por los hombres.

Aunque 'El último duelo' generó opiniones enfrentadas cuando se estrenó, la película tuvo una valoración bastante positiva de buena parte de la crítica. De hecho, en Rotten Tomatoes alcanzó un 85%, una cifra que refleja la buena acogida que tuvo entre los críticos. Sin embargo, este reconocimiento no se tradujo en un éxito de taquilla, y el largometraje terminó convirtiéndose en uno de esos títulos que merecen recuperarse.

Por eso, si después de ver 'La Odisea' te apetece descubrir otra faceta interpretativa de Matt Damon, 'El último duelo' es una opción ideal para continuar explorando su filmografía. Aquí deja atrás la mitología griega para sumergirse en un relato mucho más crudo, en el que los combates no son contra monstruos fantásticos, sino contra las convenciones sociales y las injusticias de su época. Lo tenéis en Disney+, Prime Video y Movistar Plus.

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