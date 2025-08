Mel Gibson ha tomado una decisión inaudita con la secuela de 'La Pasión de Cristo', que ya tiene fecha de estreno

En 2005, 'Padre de familia' hizo un fantástico gag sobre la secuela de una película imposible de continuar: 'La Pasión de Cristo 2: ¡Crucifica esto!', convirtiéndola en una cinta de acción desmadrada junto a Chris Tucker. Han pasado veinte años desde aquel chiste, y ahora hemos sabido que dicha segunda parte de 'La Pasión de Cristo' (sin Chris Tucker, por suerte) estará dividida en dos entregas, porque a veces la realidad vence a la ficción más disparatada.

No le hagas la cruz

Aunque ha tardado mucho tiempo en empezar a rodarse, Mel Gibson tenía muchísimas ideas para 'La Resurrección de Cristo'. Tanto, que ha decidido estrenarla en dos partes. La primera llegará el 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo), mientras que la segunda lo hará mes y medio después, el 6 de mayo (Día de la Ascensión). Obviamente, Gibson está buscando dirigirse a un público cristiano con el objetivo de que, como ocurrió en la primera parte, sea la película que "hay que ver" en Semana Santa.

De momento, su gran rival es 'The Legend of Zelda': a priori son públicos muy diferentes pero es probable que Nintendo acabe moviendo su fecha de estreno para no coincidir con la película de Gibson. Al fin y al cabo, este es su retorno por todo lo alto después de que su carrera se rompiera en dos tras sus muchísimas polémicas, desde comentarios antisemitas y homófobos hasta racismo y violencia doméstica. De hecho, en 2025 estrenó su primera película tras nueve años apartado de Hollywood, aunque 'Amenaza en el aire' recaudó tan solo 48 millones de dólares en taquilla y fue destrozada por la crítica sin piedad.

De momento, nadie sabe exactamente -más allá de lo obvio- de qué tratará esta segunda (y tercera) parte, que contará, eso sí, con el regreso de Jim Caviezel, al que no vemos en cine desde la polémica 'Sound of Freedom', que en 2020 ya vaticinó que sería "la película más grande de la historia". No se puede decir, desde luego, que no confíen en ella. Recemos porque salga bien.

En Espinof | Aquella vez que el Papa dio su opinión sobre 'La Pasión de Cristo' y sembró el caos en el Vaticano con 5 palabras

En Espinof | Las mejores películas de 2025