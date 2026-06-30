Adrià Merín, experto en parques temáticos: "Me doy cuenta de que PortAventura no me está generando ilusión"

Parece que PortAventura no ha arrancado su temporada de verano con la fuerza que prometía. Aunque la gerencia anunció una campaña ambiciosa —nuevos espacios refrescantes y el regreso de FiestAventura con 300 drones—, la imagen que está proyectando el parque está lejos de ser ideal para algunos de los principales creadores y expertos del sector. Entre ellos destaca Adrià Merín, responsable del canal Discovery Line, que afirma haber salido notablemente desilusionado de su última visita.
En un largo vídeo que supera la media hora, Merín expone su pesar por por los inexplicables retrasos en la ampliación de su parque acuático, zonas temáticas a medio construir y un accidentado estreno de su show nocturno. Un preocupante escenario de dejadez que alimenta los rumores entre los aficionados de que este "gigante estancado" está paralizando sus inversiones ante un posible proceso de venta, algo en lo que coincide desde Mundo Mupi, también especializados en viajes a parques.
Como decimos, Merín se mostró visiblemente molesto con la falta de planificación en la ampliación del parque acuático Costa Caribe. Evidenció lo que considera un sinsentido estratégico para un negocio que concentra su actividad en la época estival: "¿Cómo es posible que esto no hubiera empezado su construcción antes para abrir el primer día que abrió este parque? Lo que nadie se explica es cómo en pleno verano no tienen abierto una ampliación para un parque que abre solamente tres meses al año".
"Yo me acuerdo de llorar a lágrima viva de lo emocionante que era"
Más duro se mostró aún con FiestAventura, un espectáculo históricamente laureado que, en su opinión, ha quedado diezmado en este arranque estival. "De tener unos Fiesta Aventura que yo me acuerdo de llorar a lágrima viva de lo emocionante que era, a esto... Mira, no", llega a decir a modo de resumen sobre una experiencia que califica como el peor estreno que ha visto en su vida. Esta profunda decepción con el evento nocturno no es un hecho aislado, sino la confirmación de una jornada que, salvo por algunos destellos (como el cuidado espectáculo nocturno de fuego en la Polinesia o el regreso de la clásica animación de calle), estuvo marcada por el desánimo.
"Nos gustaría volver a sentir que el futuro de Portaventura ilusiona tanto como su pasado", Mundo Mupi
El peso de las obras paralizadas, la falta de mantenimiento en ciertos decorados e, incluso, el desgaste personal provocado, acaban pasándole factura al youtuber. En un momento de pausa y visiblemente apenado, Merín lanza una confesión descarnada que encapsula a la perfección el sentir de muchos aficionados históricos ante el actual rumbo del recinto: "Hoy me doy cuenta de que PortAventura no me está generando ilusión". Y no es solo él. "Nos gustaría volver a sentir que el futuro de Portaventura ilusiona tanto como su pasado", llegan a decir desde Mundo Mupi en un vídeo que definen al resort como un "gigante estancado", posiblemente por las dudas que hay en torno a su futuro. En definitiva, no pasa por su mejor momento PortAventura, aunque las reseñas de momento no son preocupantes en Google y todo apunta a que podrían tener otra gran temporada de visitas, lo que permitirá pensar en todo lo vivido en este estreno como solo un tropiezo a la espera de un mejor mañana. Confiemos en que esto sea así.
En Espinof | PortAventura tenía cuatro tipos de pase anual. Ha lanzado un quinto y es el más caro. Lo que ofrece a cambio no es solo más acceso
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