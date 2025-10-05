Alan Moore odia profundamente todas las adaptaciones de sus cómics. Todas menos una sobre Superman

Todos sabemos que Alan Moore ha despreciado la práctica totalidad de las adaptaciones de sus cómics. De hecho, llegó a exigir a DC que entregase a Black Lives Matter cualquier beneficio futuro derivado de las versiones televisivas o cinematográficas de sus obras. Sin embargo, hay una adaptación que sí consta oficialmente que le gusta, pero también es una de las menos conocidas.

Todo el mundo se acuerda de 'V de Vendetta', 'Watchmen' o 'La Liga de los Hombres Extraordinarios', pero la carrera del británico es más extensa y en 1985 se publicó 'Para el hombre que lo tiene todo' ('For the Man Who Has Everything'), una aventura protagonizada por Superman que contó con un guion de Alan Moore y dibujos a cargo de Dave Gibbons. Su adaptación tuvo que esperar casi 20 años en llegar, pero lo hizo contando en todo momento con el beneplácito de Moore.

"Sería un honor que lo adaptases"

Algunos quizá sepan ya que estoy hablando de la serie de televisión 'La liga de la justicia ilimitada', creada en 2004 por Bruce Timm (responsable de la fantástica 'Batman: La serie animada'). Fue el productor Dwayne McDuffie quien le propuso a Timm adaptar el cómic de Moore y Gibbons, pero por aquel entonces ya era bien conocido el desprecio del primero hacia las adaptaciones de cómics suyos.

Este hecho provocó que Timm no estuviese cómodo con la idea de adaptar el cómic sin contar con el respaldo de Moore, por lo que decidió contactar personalmente con el escritor para saber si le parecía bien. Su respuesta fue, sorprendentemente, positiva: "Sería un honor que lo adaptases en tu serie".

Una vez logrado lo que parecía imposible, se pusieron manos a la obra y la historia del cómic 'Para el hombre que lo tiene todo' acabó siendo la base para el segundo episodio de la primera temporada de 'La liga de la justicia ilimitada'. El propio Bruce Timm comentaba antes de su estreno que contar con el apoyo de Moore "fue genial, y esperemos que sienta lo mismo una vez haya acabado. Creo que le gustará".

Lo cierto es que Moore nunca se ha pronunciado de forma pública sobre el episodio, en el cual se introducían algunos cambios respecto al cómic original. La historia presenta a Batman y Wonder Woman intentando sorprender a Superman en su fortaleza de la soledad para darle un regalo de cumpleaños, pero una vez allí se lo encuentran inmovilizado por otro regalo diferente que le ha hecho llegar Mongul...

Aunque Alan Moore nunca ha declarado nada de forma oficial, sí tenemos una prueba de que quedó contento con el resultado. Fue Dwayne McDuffie quien desveló que Moore había tenido acceso a una copia del episodio y que le había gustado. Teniendo en cuenta lo poco que se corta la lengua el británico a la hora de rajar sobre las adaptaciones de sus cómics (inolvidable el rapapolvo que dio a Damon Lindelof cuando éste le pidió ayuda para su serie de 'Watchmen') parece razonable asumir la versión de McDuffie. Todo un logro del que es lógico que sus implicados quieran sacar pecho, pues no consta ni un solo piropo de Moore a ninguna adaptación de sus trabajos.

