"Es como casarse en el Vaticano y que aparezca Jesucristo". Una pareja recibe una visita muy especial en su boda de fantasía cinéfila

Para muchas parejas sus hobbies son algo tan preciado no quieren dejarlos atrás ni siquiera en su día más especial. La Comarca de 'El señor de los anillos' es uno de esos sets míticos de cine que llevan inspirando durante años a fans de todo el mundo que sueñan con visitarlo. En el caso de Sharik y Jessica Burgess-Stride, una pareja neozelandesa recién casada, han podido hacer algo mejor que visitarlo, ya que ha sido el lugar de su ceremonia nupcial.

Por si las espectaculares vistas y la decoración no fueran suficiente, la pareja y los asistentes fueron sorprendidos además con el invitado más especial que podían imaginar. "Es como casarse en el Vaticano y que aparezca Jesucristo", bromeaba alguien en los comentarios de un vídeo de redes que se ha hecho viral, y en el que vemos nada menos que a Elijah Wood acercarse casualmente a la pareja mientras ellos no creen lo que ven sus ojos. "Al principio pensé, 'que va, no es él' - y luego fue como, 'OSTIAS, ¡es él!", decía el novio en declaraciones para el Waikato Herald.

Fuente: NZ Herald (TikTok)

La sorpresa fue para todos, porque aquello no estaba preparado. Wood había ido a Nueva Zelanda para ver una exposición, y había decidido aquel día acercarse a revisitar el set, encontrándose con la boda. Culpable parcialmente de que el encuentro ocurriera fue la fotógrafa de bodas, quien al verlo se acercó a saludarle y le pidió si podía hacerse fotos con la pareja. "Siendo el caballero que es, no quería intervenir, pero después de animarle amistosamente se acercó y fue bienvenido por todos", declaraba la fotógrafa.

El resultado del encuentro ha sido un momento que recordarán de por vida y que ha dejado fotografías de boda de lo más especiales. De la pareja, el novio era el fanático, habiendo crecido con las películas y visitado el set previamente hasta cinco veces. Fue un final feliz para una ceremonia que por momentos amenazó con no celebrarse, ya que el día empezó con fuertes lluvias que afortunadamente acabaron despejándose.

No hace falta casarse allí para visitar el set. Hobbiton Movie Set es un importante destino turístico en Nueva Zelanda, situado en la localidad de Matamata y en la región de Waikato. El set original de La Comarca, con sus icónicas casitas y huertos en las colinas, se ha preservado y adecuado para el turismo, albergando desde su propio merchandising (con camisetas, gorras e incluso cerveza) a diferentes tours por el lugar con información de detrás de las escenas de las películas.

Portada: Hobbiton Movie Set

