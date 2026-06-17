Cómo la escena poscréditos de 'Toy Story 5' resuelve una de las grandes incógnitas que deja la película tras su intenso final

He de reconocer que, después de las entusiastas primeras reacciones a 'Toy Story 5', tenía tantas expectativas hacia la película como la esperanza de que la quinta entrega de la franquicia no terminase de demostrar que estamos ante uno de esos casos de chicles que se estiran mucho más de lo recomendable. Desgraciadamente, ha acabado siendo el caso, pero ya hablaremos de ello en otro momento, porque hoy estamos aquí para abordar un tema mucho más serio —o no—: el de las escenas poscréditos.

Como no podía ser menos, la nueva aventura de Pixar permanece en la cresta de la ola de uno de los fenómenos más aborrecibles del blockbuster contemporáneo, y lo hace con un gag que, lejos de sentar las bases de una más que probable sexta cinta, cierra con cierta gracia una de las incógnitas que no se aclaran una vez se da carpetazo al intenso tercer acto. Ojo, que a partir de este momento, hay spoilers.

¡Hay una poscréditos en mi bota!

Una vez Jessie, Woody y compañía cumplen su objetivo de encontrar una amiga de verdad para Bonnie, perdemos por completo la pista de un buen puñado de inesperados colaboradores. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la legión de Buzz Lightyear de nueva generación —ahora con avances tecnológicos como conexión a internet y rotores que les convierten en drones— que trasladan a los juguetes más tradicionales por los cielos de la ciudad.

La historia de estas versiones de Buzz arranca en una isla desierta, donde acaba varado un contenedor de mercancías después de un accidente que deja libre a este pequeño ejército del Comando Estelar con una clara misión en mente: llegar hasta sus líderes. No obstante, durante su viaje hacia la civilización, los personajes descubren las buenas sensaciones que transmite que un niño juegue contigo después de que una familia que hace senderismo encuentre a uno de ellos atrapado en una raíz.

Como comentamos, una vez termina la trama de 'Toy Story 5' seguimos sin saber qué ha sido del resto de Lightyears, pero en la breve escena que llega después de la colorida secuencia de créditos a ritmo de Taylor Swift descubrimos cuál ha sido su destino. Esta se ambienta en el patio de un colegio, donde los niños reciben una grata sorpresa después de que decenas de Buzz aterricen para el deleite de la chavalada, que los adopta sin pensárselo dos veces... y de un profesor que intenta ocultar su entusiasmo tras hacerse con uno personalmente.

Por supuesto, al cosa tiene una pequeña vuelta de tuerca cuando descubrimos que uno de los niños esconde en su mochila un Zurg de nueva generación, enemigo y padre de Buzz Lightyear, que amenaza a la legión de héroes espaciales. Un pequeño codazo para todos los que nos enamoramos de la subtrama de 'Toy Story 2' y su guiño al icónico momento de 'El imperio contraataca' en el que Darth Vader desvela a Luke Skywalker su parentesco.

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