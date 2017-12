Los grandes triunfos y fracasos de la televisión española en 2017

Seguimos con nuestro particular repaso a lo que ha dado de sí 2017 en cuanto a cine y televisión y, tras haber dedicado dos artículos a las mejores series y a los momentos más impactantes del año hoy vamos a poner nuestra mirada en la televisión española y ver qué tal les ha ido tanto en su oferta de ficción como de entretenimiento.

Así que si nos acompañáis vamos a enumerar los grandes aciertos o éxitos de las principales cadenas de televisión en España así como aquellos formatos con los que este año han tropezado.

Los aciertos y triunfos

El fenómeno 'Operación Triunfo 2017'

No podíamos hacer un artículo destacando lo mejor y peor de la televisión en España sin hablar del fenómeno OT. Con gran expectación no exenta de dudas, sobre todo con la desastrosa Gala 0, 'Operación Triunfo 2017' se ha convertido en todo un éxito. Ya no solo las galas, sino el directo en Youtube y la conversación en la calle. Toda una generación está pendiente del talent musical que se ve con toda la ilusión que había en la primera edición.

'Estoy vivo' se convierte en la sorpresa de la temporada para TVE

En un año en el que, como os comentaré más tarde, la programación de TVE no ha brillado demasiado en cuanto a audiencias, cabe la pena destacar el acierto que han tenido con 'Estoy vivo', el drama policial/sobrenatural protagonizado por Javier Gutiérrez y que ha sido toda una sorpresa en cuanto a audiencias como en acogida entre la crítica.

La gran batalla de los viernes: 'Tu cara me suena' vs 'La voz'

Hay un dicho que dice algo así como que la competencia nos hace más fuertes. Esta puede ser la razón por la que tras tantos años la noche fuerte de Antena 3 sea la de los viernes. Sobre todo 'Tu cara me suena' que, a pesar de que no logra tanto ruido mediático como en sus primeras ediciones, sigue siendo la reina del entretenimiento familiar solo batida por 'La Voz', con la que ha luchado una encarnizada batalla viernes a viernes.

'TCMS' ya se llevó por delante a 'Sálvame Deluxe' que tuvo que cambiar de noche y no lo hace nada mal los sábados y durante estas últimas semanas del año se las ha visto en aprietos con esta nueva temporada de 'La Voz'. Habrá qué ver cómo funcionan estas batallas tras el final de sus temporadas y la llegada de los reemplazos ('La voz Kids'. 'Tu cara no me suena todavía', 'Ninja Warrior'...)

'La Casa de Papel', una de las series españolas del año

Por parte de Antena 3, la cadena sigue imparable con sus ficciones: 'Allí abajo' ha seguido siendo líder de audiencias y 'Tiempos de Guerra' ha tenido una gran acogida. Pero sin duda el mayor acierto que han tenido ha sido 'La Casa de Papel' que, sin unas audiencias tan brillantes como las ya mencionadas, no lo ha hecho nada mal en la parrilla de los jueves. Yo tengo claro que 'La casa de papel' es la mejor serie que Antena 3 ha emitido este 2017 y una de las ficciones españolas del año. Un buen thriller criminal fantásticamente enarbolado.

Telecinco acierta con 'Sé quién eres'

El otro gran thriller del año ha venido de parte de Telecinco: la galardonada con un Ondas 'Sé quién eres' fue una de las series más destacadas de la primera mitad de 2017. Un thriller sobresaliente de la mano de Pau Freixas que es un signo claro que en España se pueden hacer muy buenas series. También en el lado de los aciertos de ficción de Telecinco habría que destacar 'El accidente' que está siendo la serie más vista de la temporada.

La nueva producción propia de Movistar+

Pero sin duda el hablar de ficción española hay que hablar de la apuesta que están haciendo las plataformas de pago por la producción propia. 2018 puede ser el año de Movistar+ por tantas series que tienen en preparación, pero es que este último trimestre del año hemos visto cómo sus dos grandes series como son 'La zona' y 'Vergüenza' han sido alabadas por la crítica y seguidas por buena parte de los usuarios del servicio de televisión.

Buenas ficciones, diferentes entre sí y que apuestan por un nuevo modelo de hacer series en España. Hablando de televisión de pago, también habría que destacar otro acierto como es el de 'Las chicas del cable', cuya segunda temporada se acaba de estrenar en Netflix.

Los grandes tropiezos y fracasos

'¿Cómo lo ves?' y el entretenimiento en general de TVE

Por lo general TVE está teniendo, al menos con La 1, un grave problema de planteamiento de sus programas, ya sean de ficción, de actualidad o de entretenimiento. Con '¿Cómo lo ves?', el programa de tertulia presentado por Carlos Herrera, patinaron estrepitosamente por un cúmulo de factores que podían resumirse tanto en cómo abordaban los diversos temas como en el formato en sí.

Por otro lado, la cadena lo ha intentado con diversos formatos de entretenimiento que no han rendido todo lo que se esperaba de ellos: 'Fantastic Duo', 'Jugando con las estrellas' y 'El gran reto musical', entre otros, han pasado sin pena ni gloria en la parrilla de la decana de las televisiones españolas.

El maltrato a 'El Ministerio del Tiempo'

No hay nada que dé más pena a los que nos gustan las buenas series es que estas caigan víctimas de contraprogramaciones o que sus continuaciones se estrenen en malas fechas. Con la tercera temporada de 'El Ministerio del Tiempo' han pasado las dos cosas. Ojo, que tampoco creo que si hubiera estado estable en el mismo día a la misma hora cada semana hubiera sido todo un éxito, pero sin duda no hubiera arrastrado esas audiencias paupérrimas que han hecho que la idea de una cuarta temporada sea altamente improbable.

No es el único fracaso que tiene en su haber La 1, la cadena no ha acertado tampoco con sus ficciones y como ejemplo esa 'La PeluQuería' o 'iFamily' que han pasado ya a mejor vida.

La cruz del entretenimiento familiar de Antena 3: 'Me cambio de década' y 'El árbol de tu vida'

Que Antena 3 suela acertar en sus programas de entretenimiento "familiar", no quiere decir que no tenga sus grandes fracasos como 'El árbol de tu vida' que reunía a varios famosos con sus orígenes en un formato pensado para el lagrimeo (algo que, por cierto, ya hacían en 'Sálvame' con sus colaboradores). Afortunadamente en Antena 3 fueron algo sensatos y solo produjeron cinco entregas de las cuales llegaron a emitirse cuatro.

Un caso parecido es el del reality 'Me cambio de década', en la que una familia "viajaba en el tiempo" para vivir tal y como se hacía en las últimas décadas. El formato, presentado por Arturo Valls, jugaba con las reacciones de sus concursantes cuando aprendían cómo era tal o cual década. Reacción que no interesó demasiado al público.

La sangría de 'Gran Hermano Revolution'

Aunque ya llevaban años mostrando signos de agotamiento, parece más que claro que Telecinco necesita dar carpetazo, al menos por un tiempo, a 'Gran Hermano', cuya última edición acarreó una gran sangría de espectadores precipitando su final. De momento parece que, a consecuencia de ello, se ha pausado la producción de la siguiente entrega de 'GH VIP' a pesar de que la edición con famosillos funcionó bien a comienzos de año.

Otras apuestas de entretenimiento de Telecinco que no han funcionado este año han sido programas que extrañamente superaron el proceso de selección de formatos como 'Me lo dices o me lo cantas' (una especie de 'Parodia Nacional') o 'Sentido Común' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tampoco parece ir demasiado bien en los últimos tiempo.

'Ella es tu padre', el gran fracaso de ficción de Telecinco

Terminamos este repaso con 'Ella es tu padre', la serie a lo "Sra. Doubtfire" que precisamente volvió anoche a la parrilla de Telecinco tras haber sido retirada por sus bajos datos el pasado otoño... y sigue en mínimos (en torno al 7% de cuota de pantalla). Si bien tenía un componente de comedia familiar simpática, su humor era demasiado malo aunque con atisbos de buenas ideas. El fallo de 'Ella es tu padre' es quizá el más sonoro de los últimos meses pero es que lo demás les ha funcionado medianamente bien.