Es una de las mejores películas de ciencia ficción con viajes en el tiempo del siglo XXI y ahora puedes verla gratis en streaming

Uno de los recursos más estimulantes de la ciencia ficción es el uso de los viajes en el tiempo, el cual ha servido como base para muchas grandes películas. Por mi parte tengo claro que mi favorita personal es '12 Monos', pero hay otros cuantos títulos sencillamente imprescindibles.

A ese nivel no llega el título sobre el que me toca hablaros hoy, pero sí es uno de los mejores de lo que llevamos de siglo XXI. Me refiero a 'Código fuente', el largometraje dirigido por Duncan Jones que triunfó en cines en 2011 y que ahora podéis ver totalmente gratis en streaming. Para hacerlo simplemente tendréis que visitar Pluto TV. Y tampoco tenéis ahora mismo otra alternativa, pues no está disponible en ninguna de las plataformas de pago.

Muy entretenida

Escrito por Ben Ripley, quien años después también firmaría la muy deficiente 'Enganchados a la muerte', 'Código fuente' cuenta la historia de Colter Stevens, un militar que participa en un curioso experimento: tiene que revivir una y otra vez un atentado terrorista a bordo de un tren hasta que consiga descubrir quién está detrás de todo.

Es verdad que 'Código fuente' no es una película tan inspirada como 'Moon', el primer largometraje dirigido por Jones, pero eso no quita para que se trate de un thriller muy entretenido que logra combinar con acierto la acción con el uso de los bucles temporales. Todo ello aliñado con un toque romántico que podría haberse vuelto en su contra pero que también acaba remando a favor.

Una de las claves para que todo encaje es su muy buen elegido reparto encabezado por un Jake Gyllenhaal muy convincente como el peculiar héroe de acción al que interpreta. Además, Michelle Monaghan, Vera Farmiga y Jeffrey Wright también aportan su granito de arena para dar más entidad al resultado final.

Hecha con un ajustado presupuesto de 32 millones de dólares, 'Código fuente' fue un indiscutible éxito comercial, ya que se despidió de los cines con una recaudación mundial de 147 millones. En su momento se dijo que tendría secuela, pero hace más de una década que no tenemos noticias del proyecto.

