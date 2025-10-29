En 2 días llega a streaming una de las mejores películas de terror del año. Una divertidísima salvajada ideal para pasar Halloween entre sangre y risas

En esta vida todo son prejuicios y, de igual modo que mucha gente se sorprende al acudir a un concierto de metal para descubrir que, entre mosh pits y walls of death, la inmensa mayoría de asistentes son personas entrañables y pacíficas —creo que el líder de Cannibal Corpse y su obsesión con los peluches habla por sí sola—, aún hay personas que no procesan que los aficionados al cine de terror tengamos tanta paz interior en varios aspectos de nuestras vidas.

Leña al mono

Y es que pocas cosas hay tan catárticas como sentarte en una butaca, preferiblemente rodeado de compañeros de fatigas, y enfrentarte a las películas más salvajes, violentas y con más mala baba que podamos imaginar. Una situación que, en última instancia, te devuelve a la realidad con las pilas recargadas y una sensación de desconexión plena que, tal y como ocurre en el caso de 'The Monkey', es aún mayor gracias al tremendo cachondeo que destilan sus 98 minutos de metraje.

Con su última película hasta la fecha, Osgood Perkins adaptó a Stephen King con esa dosis de humor negro el carbón y cinismo que ya impregnó sobre su brillante e infravalorada 'Longlegs' para moldear una experiencia con un fuerte gen literario pero que abraza lo cinematográfico a golpe de ironía e impregnando sus escenas con una capacidad de impacto audiovisual hermanada, en cierto modo, con la saga 'Destino Final'.

Y es que las escenas de muerte de 'The Monkey' se elevan como grandes máquinas de efectos encadenados emparentadas con las de la franquicia que debutó en el año 2000 de la mano de James Wong, salpicando —nunca mejor dicho— la pantalla con con toneladas de gore explícito y con unos niveles de mala leche que hacen inevitable experimentar cierto sentimiento de culpa al reír a mandíbula batiente frente a las desgracias que azotan a los personajes.

Pero si algo hace brillar a este delirante ejercicio de Perkins es que el espectáculo de cinco tenedores cocinado expresamente para el fandom del terror no se queda en la superficie, sino que se las apaña para hacer una exploración mucho más profunda de lo que cabría esperar sobre la futilidad humana, el azar de nuestra existencia y la naturaleza de la muerte. Una guinda en el pastel que redondea un largometraje ideal para una noche de Halloween cachondísima e incisiva.

Si quieres disfrutar de 'The Monkey', se incorpora este mismo viernes al catálogo de Movistar+. Yo la vería cuanto antes, por lo que pueda pasar...

