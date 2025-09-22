En 4 días se estrena la nueva película del héroe de ciencia ficción más insólito del cine. Un personaje inolvidable con más de 40 años de historia

Hay personajes que parecían destinados a nacer y acabar cayendo en el olvido más o menos rápido, pero en algunos casos se convierten en grandes iconos que pasan a la historia del cine. Eso precisamente lo que sucedió con el protagonista de 'El vengador tóxico', un insólito héroe de ciencia ficción que este viernes regresa a los cines españoles con el estreno de su nueva película.

Presentado mundialmente en 1984 de mano de la Troma, 'El vengador tóxico' tuvo tanto éxito que acabó convirtiéndose en una franquicia. Cinco años después se lanzaron tanto la segunda como la tercera entrega, mientras que para ver 'El Vengador Tóxico 4: Ciudadano Toxie' tuvimos que esperar hasta el año 2000. 25 años después es el turno de un reboot que ha tardado mucho más de la cuenta en poder estrenarse.

La nueva 'El vengador tóxico' se rodó en verano de 2021 y su presentación mundial tuvo lugar durante el Fantastic Fest de 2023, viéndose después en varios festival. Sin embargo, su lanzamiento comercial fue demorándose porque a sus responsables les costó mucho encontrar un distribuidor, pero finalmente la espera ha acabado.

Pinta muy bien

Visto lo visto, cuesta entender que 'El vengador tóxico' se haya tenido que enfrentar a tantas dificultades, ya que cuenta con un apoyo muy amplio de la crítica especializada -ahora mismo cuenta con un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- y además en ella participa gente que ha demostrado su talento en repetidas ocasiones.

Al frente del reparto de la película tenemos a Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de 'Juego de Tronos', pero es que además en ella también participan Jacob Tremblay, Kevin Bacon o Elijah Wood. Además, detrás de las cámaras encontramos a Macon Blair, máximo responsable de la muy estimulante 'Ya no me siendo a gusto en este mundo', uno de los mejores thrillers de Netflix.

Al igual que la película original y todas sus secuelas, 'El vengador tóxico' no es un título para todos los gustos, pero aquellos que busquen un cruce entre cine de superhéroes, gore y comedia que no duden en darle una oportunidad a partir de este viernes 26 de septiembre de 2025.

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

