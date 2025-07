‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ logra dar la mejor versión posible de casi todos sus personajes, menos de uno fundamental: La Cosa

Era un listón muy bajo y por tanto muy fácil de superar, dado el bajo nivel de las adaptaciones previas, pero Marvel puede congratularse con haber ofrecido la que ya parece la mejor película de uno de sus grupos insignia con ‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’. Una victoria mínima, casi por defecto, por las comparaciones, pero una victoria al fin y al cabo.

Se pueden hacer discusiones sobre hasta que punto es una gran o estupenda película sobre los 4 Fantásticos, la familia original de Marvel. Sus valores de producción contrastan con aparentes atropellos de montaje que reducen cada escena a su versión mínima y más abrupta, mientras que ciertos momentos de CGI de valle inquietante se alternan con una caracterización adecuada de la mayoría de personajes.

No tanto en los villanos, con una elaboración demasiado justa aunque ganando con el hecho de que Galactus ya no sea una nube. Pero la mayor parte del grupo tiene ocasión de sobresalir de moldes convencionales y como héroes dentro del Universo Marvel. Tenemos un Reed Richards donde el hecho de ser el hombre más inteligente y más capaz de predecir escenarios le supone un tormento, una Sue Storm capaz de desplegar talante diplomático y un Johnny Storm con más cualidades intelectuales que las de ser un seductor (aunque seducir más bien poco).

Poca Cosa

Sin embargo todo esto ha ido en demérito de un personaje que algunos podrían considerar el verdadero eje fundamental de los 4 fantásticos, y ese es La Cosa. Aunque Ebon Moss-Bachrach intenta darle vida desde la captura de movimiento y sus puntos de humor están bien logrado, es uno de los protagonistas que menos tiene ocasión de brillar o tener un viaje propio, una característica distinguible.

Incluso las pocas escenas que parece tener en un intento de aparentar que tiene subtrama son las que más parecen mutiladas desde el montaje, con momentos de apenas un minuto donde comparte escena con Natasha Lyonne en un vano intento de fingir que hay un interés romántico. Por si fuera poco, la escasez de secuencias de acción limitan poder verle desarrollar su poder, incluso aunque deje el esperado guiño a “la hora de las tortas” que nunca está de más. A su favor tenemos que podemos verle pilotando coches y naves, pudiendo mostrar su pasado como gran piloto que nos remarca el montaje inicial.

No dejan de ser migas para un personaje que siempre fue de los más especiales dentro del grupo por su naturaleza ambivalente e incluso trágica con su condición. Mientras sus compañeros de grupo pueden brillar con sus poderes, manteniendo sus rostros públicos y usándolos a voluntad, Ben Grimm está condenado a ser La Cosa todo el tiempo. Su identidad pasada se le ha arrebatado y está destinado a ser una criatura inmensa y hasta grotesca que hasta tiene potencial de resultar intimidador para el resto de la gente (no en esta película, donde se adscriben a la parte donde él y el resto de los fantásticos son celebridades heroicas).

La irrelevancia de Ben Grimm

Las películas anteriores sobre La Familia, incluso aunque ostensiblemente menores u ocasionalmente desastrosas, tenían a Ben Grimm como uno de sus pilares ya que eran los que mejor podían explotar una cualidad no tan explotada en el cine de superhéroes como es la tortura de los poderes. La Cosa puede emplearlos para ser un héroe, lo que le puede suponer admiración, pero no puede dejarlos a un lado para ser simplemente Ben. Su condición abre más puertas al resto, pero la más jugosa es siempre la culpabilidad de Richards al querer encontrar la manera de que su amigo recupere aquello que se le arrebató (a veces por su culpa). Eso sí, a ser posible con el resto manteniendo sus poderes.

‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’ no sólo nos presenta a un grupo establecido e incluso célebre, sino que también nos muestra a La Cosa es parte aceptando su situación. Este nuevo contexto podría haber supuesto explorar nuevas facetas del personaje que no hemos visto previamente, dando más carácter a este grupo de cara a ‘Vengadores: Doomsday’. Pero en su lugar, la película no le ofrece (ni aprovecha nada en torno) a él, o si lo hubo se quedó en la sala de montaje. Nada representa mejor las limitaciones de esta película al final del día que la irrelevancia de Ben Grimm.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia