A24 quiere seguir explotando el fenómeno 'Backrooms' y prepara un reestreno inminente con 15 minutos de material inédito

Decidir cuál es el fenómeno del cine de terror del año es casi como intentar responder cuando eres niño si quieres más a papá o a mamá. En mi caso, tengo bastante claro cuál es mi favorita en la contienda entre 'Obsession' y 'Backrooms', dos bombazos incontestables que demuestran que el cine en salas sigue vivo y coleando y que el género es una máquina de hacer dinero a golpe de originalidad con sus descomunales recaudaciones de 370 y 330 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha.

Más espacios liminales

Con estas cifras sobre la mesa es normal que la gente de A24, productora y distribuidora en EE.UU. del largometraje de Kane Parsons, quiera seguir explotando al máximo sus espacios liminales . Su estrategia para hacerlo no es otra que, tal y como informan en Variety, estrenar una versión de la cinta titulada 'Backrooms: Everything Must Go Edition' que contará con 15 minutos de material adicional inédito hasta la fecha.

De este modo, el nuevo montaje elevará su duración de los 110 minutos que vimos hace unas semanas hasta 126. No obstante, según la web de la cadena de cines AMC, el metraje añadido será "material poscréditos inédito en cines" con grabaciones de Parsons, lo cual sugiere una suerte de contenido estilo "detrás de las cámaras" y no lo que solemos catalogar como un "montaje del director" al uso, con más piezas y escenas que encajar en la narrativa.

Junto al annuncio que nos ocupa, han comenzado a aflorar rumores de que la mencionada 'Obsession' también recibirá, más pronto que tarde, un reestreno cinematográfico con, esta vez sí, un director's cut de los de toda la vida que, con un poco de suerte, pulirá algunas lagunas del montaje actual fruto de los claros tijeretazos en la sala de edición. Por lo pronto, no hay nada confirmado.

En lo que respecta a 'Backrooms: Everything Must Go Edition' se estrenará en salas de cine estadounidenses el próximo 3 de julio con la idea de abarrotar los patios de butacas en el fin de semana del Día de la Independencia. Por el momento no hay noticias de si en España tendremos la oportunidad de ver estos extras en la gran pantalla, pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

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