'Animales fantásticos 3' confirma que Dumbledore es gay: "Estaba enamorado de ti"

La tercera película de la saga 'Animales fantásticos' está al caer, con Eddie Redmayne volviendo a meterse en la piel del mago Newt Scamander. Con el estreno de 'Los secretos de Dumbledore' casi encima, se ha podido ver un pequeño trailer en televisión que parece confirmar la relación entre Dumbledore y Grindewald.

Aunque cuando se anunció la saga de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' muchos creímos que las películas se centrarían en la investigación de Newt Scamander mientras escribe su famoso libro, la trama de las películas fue dando un giro completamente diferente. El principal conflicto lo plantea Grindewald, un mago oscuro que se está haciendo con el poder y que pronto encabezará una guerra entre diferentes facciones de magos.

La producción de 'Animales fantásticos 3: Los secretos de Dumbledore' ha sido todo un torbellino entre la pandemia, las polémicas con J.K. Rowling y las que ha protagonizado Johnny Depp, lo que finalmente le ha llevado a ser reemplazado por Mads Mikkelsen.

La saga también ha tenido su buena ración de críticas entre la mala representación de ciertas minorías étnicas y también precisamente la falta de representación LGTBI. En especial, se ha criticado mucho que no se muestre que Dumbledore es abiertamente gay, algo que solo se sabe por los comentarios de Rowling y no se ha mostrado abiertamente ni en los libros ni en pantalla, pero parece que la película por fin va a corregir esto.

La película llega a nuestros cines el 8 de abril, y uno de los anuncios de televisión para promocionara precisamente pone el foco de importancia en la relación entre Dumbledore y Grindewald. En este spot se puede ver a los dos magos en un restaurante, con Grindewald presionando a Dumbledore sobre cómo se está volviendo contra "su propia gente". Grindewald también le recuerda que hubo un tiempo en el que ambos compartían la misma ideología, pero Dumbledore responder que solo lo hacía "porque estaba enamorado".

Dumbledore confesses his love for Grindelwald in new #SecretsOfDumbledore TV spot pic.twitter.com/xKL2KLbp3K