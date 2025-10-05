Dwayne Johnson acaba de sufrir uno de los mayores fracasos de su carrera: 'The Smashing Machine' se estrella frente al empuje de Taylor Swift

La carrera de Dwayne Johnson está repleta de éxitos de taquilla, pero lo cierto es que a lo largo de los años también ha sufrido alguna que otra decepción. Lo que seguro que ni él esperaba es que fuese a sufrir uno de sus mayores fracasos con 'The Smashing Machine', una película por la que está recibiendo las mejores críticas de toda su carrera.

Lo cierto es que hace apenas unas semanas se hablaba de que 'The Smashing Machine' iba a iniciar su andadura en las salas de Estados Unidos con unos 20 millones de dólares durante su primer fin de semana. Los problemas llegaron cuando se anunció por sorpresa que también iba a lanzar este fin de semana 'Taylor Swift: The Official Release of a Showgirl'.

Batacazo

Las expectativas en taquilla para 'The Smashing Machine' se resintieron entonces de forma notable y al final se ha tenido que conformar con apenas 6 millones de dólares. Menos de un tercio de lo que se esperaba entonces y Deadline además recuerda que es el peor dato de toda la carrera de Dwayne Johnson como gran estrella de la función.

Habrá que ver cómo aguanta en semanas venideras y si un posible empujón de los Óscar puede jugar a su favor, pero ahora mismo lo único que salva a 'The Smashing Machine' es que buena parte de los 50 millones de dólares que ha costado -a lo que hay que sumar el dinero que A24 haya gastado en marketing- se consiguieron con las ventas previas de los derechos de exhibición en otros mercados.

Por su parte, 'Taylor Swift: The Official Release of a Showgirl' ha sumado 33 millones de dólares durante este fin de semana del 3 al 5 de octubre de 2025. Es una cifra muy inferior a los 93,2 millones conseguidos por 'The Eras Tour' hace un par de años, pero conviene recordar que se trata de títulos muy diferentes. De hecho, esos 33 millones siguen siendo una cantidad alucinante para un título de estas características.

En Espinof | Las 7 mejores películas de acción de Dwayne Johnson que puedes ver en streaming

En Espinof | El único fracaso de Taylor Swift en la vida es el cine y Marvel podría tener la solución a ese problema

