Estrenos de cine: amores violentos, violinistas prodigiosos y ajedrecistas extraordinarios

Como va a ser prácticamente imposible ignorar al elefante en la habitación en nuestro nuevo repaso a los estrenos de cartelera, vamos a comenzar remarcando que el dichoso coronavirus nos va a dejar unas cuantas semanas bastante peculiares en cuanto a novedades cinematográficas se refiere.

Las medidas para frenar la propagación del COVID-19 han incluido la reducción del aforo en salas de cine a un tercio de su total. Si a esto le sumamos que la afluencia va a mermar considerablemente, el goteo de retrasos de lamzamientos de algunos bombazos de las grandes distribuidoras es más que lógico, así que podemos ir olvidándonos de blockbusters por una temporada.

Pero esto no quiere decir que nos vayamos a quedar sin buen cine, porque entre otras novedades, los estrenos de este viernes 13 de marzo de 2020, más internacionales que nunca, nos traen de vuelta al maestro Takashi Miike con su última y deliciosa extravagancia.

'First Love' ('Hatsukoi', 2019)

A favor: Tener de vuelta al maestro Takashi Miike siempre es una alegría, y más aún cuando su regreso implica mantener intactas todas sus señas de identidad, su libertad, su violencia, su originalidad y ese genio que le convierten en uno de los autores nipones más influyentes del panorama.

En contra: Puede que los fans más acérrimos de títulos como 'Dead or Alive' echen de menos un extra de demencia en la propuesta. Si no comulgas con el cine de Miike, pese a su accesibilidad, esta no es tu película.

Crítica en Espinof: 'First Love', Takashi Miike rejuvenece con una accesible historia de amor, humor y sangre

'La canción de los nombres olvidados' ('The Song of Names', 2019)

A favor: Su diseño de producción y su despliegue técnico y estilístico son dignos de alabanza. Su reparto, encabezado por dos intérpretes de la talla de Clive Owen y Tim Roth. Como no podía ser de otro modo en una propuesta de estas características, su recomendable banda sonora.

En contra: Más allá de esto, 'La canción de los nombres olvidados' peca de ser demasiado académica, melodramática e irregular en términos generales. Todo esto hace que su drama no acabe funcionando plenamente.

'Fahim' (2019)

A favor: Su reparto, en el que destaca el dúo compuesto por Gérard Depardieu e Isabelle Nanty y una realización firmada por Pierre-François Martin-Laval que se muestra tan sencilla como efectiva. Su sensibilidad parece estar calculada lo suficiente como para no caer en lo innecesariamente lacrimógeno.

En contra: Su cariz biográfico podría terminar pasando factura al largometraje, haciéndole caer en los tics y tópicos del subgénero.

'Y llovieron pájaros' ('Il pleuvait des oiseaux', 2019)

A favor: Su premio a la mejor película internacional en Festival de Göteborg y la buena recepción tras su paso por la Sección Oficial del Festival de San Sebastian la preceden. Su sencillez, cercanía y capacidad para emocionar sin ningún tipo de exabruptos.

En contra: Pese a sus buenas intenciones, no logra caer en algún que otro tópico sobre los temas que trata, restando algo de frescor al conjunto.

Y además...

'Las vidas de Marona' ('L'extraordinaire voyage de Marona', 2019)

Dirigida por Anca Damian, 'Las vidas de Marona' nos brinda una propuesta animada única en su especie, tanto en forma como en fondo.

'Antología de un pueblo fantasma' ('Répertoire des villes disparues', 2019)

Tras su paso por la última edición del Festival de Berlín, las salas españolas reciben este drama con tintes sobrenaturales de Denis Côté.

'Klara y el ladrón de manzanas' ('KuToppen', 2018)

La otra propuesta infantil de la semana llega en clave de animación desde Noruega, y está dirigida por Lise I. Osvoll.

'Luciérnagas' (2018)

Bani Khoshnoudi escribe y dirige este drama mexicano con la homosexualidad y la inmigración como telones de fondo.

'La familia Samuni' ('La strada dei Samouni', 2018)

El italiano Stefano Savona dirige este peculiar y duro documental, que hibrida acción real y animación, nominado al David di Donatello.

'Las letras de Jordi' (2019)

Cierra los estrenos semanales otro documental que, además, supone la ópera prima para Maider Fernández Iriarte.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'El hombre invisible'. Para que un remake trascienda dentro de una industria saturada de este tipo de producciones, no puede limitarse a copiar una fórmula, sino adaptarla a los tiempos que corren. Con esta inteligente nueva adaptación del clásico de H. G. Welles, Leigh Whannell se consagra como uno de los realizadores de género más estimulantes del panorama actual, llevando el horror incorpóreo a los terrenos del #MeToo en un ejercicio de dirección impecable interpretado por una Elisabeth Moss digna de Óscar. Brillante en múltiples aspectos.

Jorge Loser: 'Invisibles'. Gracia Querejeta no necesita más que tres grandes actrices y un parque de Cáceres para hacer una incisiva radiografía de la feminidad en los cincuenta, que más que esconder un alegato feminista, muestra las dudas, contradicciones y obsesiones de cualquier ser humano abordado por la cruel exclusión silenciosa de la sociedad, claro que, visto desde la perspectiva de Emma Suarez, Nathalie Poza y Adriana Ozores no es difícil meterse en la piel de cómo lo viven mujeres a las que siempre se les ha considerado, precisamente, por la fugaz belleza de la juventud.

Kiko Vega: 'First Love': Miike presenta una obra que se antoja crucial en su carrera. 'First Love' aleja cualquier ramalazo experimental y agresivo, algo más que habitual en su cine, para ofrecer el que bien podría ser su thriller más accesible. Y lo hace sin perder su autoría. Es lo mejor que puedes ver este fin de semana para tratar de no pensar demasiado en lo pequeñitos que nos sentimos todos ahora mismo.

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas que recomendamos la semana pasada y la anterior. ¡Buen cine a todos!