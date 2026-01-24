Jason Statham anuncia la fecha de estreno de la secuela de una de sus mejores películas de acción

Jason Statham sigue siendo una de las mayores estrellas del cine de acción. Luego es cierto que hace algunas películas más entretenidas que otras, pero ahora vuelve a ser noticia porque acaba de anunciarse la fecha de estreno de uno de sus mejores thrillers de acción: 'Beekeeper 2: El protector' se estrenará el 15 de enero de 2027.

La fecha elegida no parece para nada una casualidad, pues supone su llegada prácticamente tres años después de la primera entrega, ya que 'Beekeeper: El protector' se lanzó en Estados Unidos el 14 de enero de 2024. Y luego consiguió unos ingresos mundiales de 162 millones de dólares cuando había costado solamente 40 millones.

Reparto y director de 'Beekeeper 2: El protector'

Además, Statham no es el único miembro del reparto de la primera entrega que repite en la secuela, pues también volveremos a ver tanto a Jeremy Irons como a Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi y Jenna Redgrave. Tampoco faltan los nuevos fichajes, pues se unen a la saga Yara Shahidi, Pom Klementieff y Adam Copeland.

El que no repite detrás de las cámaras es David Ayer, pues cede las riendas a Timo Tjahjanto, quien parece haberle cogido el gusto a ocuparse de secuelas en Hollywood, pues suya fue también la muy entretenida 'Nadie 2'. Eso sí, en el guion no hay novedades, pues vuelve a estar firmado por Kurt Wimmer.

Por cierto, que los fans de Statham no piensen que van a quedarse sin película suya este año, pues en 2026 va a estrenar tanto 'Shelter: El protector' como 'Mutiny'.

En Espinof | Jason Statham odió trabajar con esta actriz en una de sus películas más famosas: "Es una peluquera de mala muerte"

En Espinof | Hace 18 años Jason Statham estrenó su versión de 'El señor de los anillos': fue un tremendo fracaso pero se convirtió en trilogía