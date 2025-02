"Está acabado". El creador de Deadpool tiene claro quién es el responsable del batacazo en taquilla de 'Capitán América: Brave New World'

La salvaje caída en taquilla de 'Capitán América: Brave New World' en su segundo fin de semana, en el que ha descendido un 68% convirtiéndose en la tercera producción con mayor bajada tras 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' —con un 69%— y 'The Marvels' —con un 78%— ha pillado a muchos por sorpresa tras las buenas predicciones. No obstante, otros lo veían —o veíamos— venir desde lejos, como es el caso de Rob Liefeld.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Liefeld vs Feige

El creador de Deadpool, y autor de algunos de los superhéroes más mamadísimos y anatómicamente abyectos de la viñeta marvelita —never forget su mítico Steve Rogers con pecho palomo—, ha reaccionado al batacazo en el box office de la cuarta aventura en solitario del Capi con un mensaje tan parco en palabras como contundente: "Sacad a Kevin Feige de una vez. Está acabado".

Este post, publicado en su cuenta de X, llega después de que el autor anunciase que cortaba toda relación con Marvel al no habérsele invitado, ni a él ni a su familia, a la fiesta que organizó Disney tras la premiere de 'Deadpool & Lobezno'; decisión que, según sus palabras, se tomó "para avergonzarle, menospreciarle y derrotarle". Desde luego, su relación con la editorial no es la mejor del mundo.

Por otro lado, centrándonos exclusivamente en lo que a la taquilla respecta, Paul Dergabedian, analista de Comscore, ha explicado a Variety que esta dinámica de descensos astronómicos tras el fin de semana de estreno "es el nuevo estándar para las películas de Marvel".

“No se puede negar que estas películas aún tienen atractivo, y es probable que Captain America: Brave New World siga liderando la taquilla por tercera semana consecutiva. Pero un descenso del 68% en su segundo fin de semana refleja menos entusiasmo del público de lo que cabría esperar en una película de Marvel”.

Según mi humilde punto de vista, el agotamiento tras 'Endgame' y el cierre de la Saga del Inifinito han convertido el MCU en un producto algo más "de nicho" dentro de su condición de cine de masas. Mientras que el arco original atraía a un amplio espectro de público que se sostenía a través de las semanas, la pérdida de interés ha hecho que el fandom y los parroquianos —que no son pocos— acudan fielmente a los estrenos para, posteriormente, dejar las salas a espectadores residuales que, o bien han tenido que retrasar su visionado o acuden por simple inercia.

Veremos si 'Thunderbolts' y, especialmente 'Los 4 Fantásticos' mantienen esta dinámica. Como la aventura de la familia cósmica siga este patrón, apaga y vámonos.

