Leonardo DiCaprio vuelve a ser el rey de la taquilla: 'Una batalla tras otra' acaba de destronar a 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita'

El gran estreno de esta semana era 'Una batalla tras otra', la primera colaboración del cineasta Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Warner hizo una gran inversión en ella que está por ver que vaya a recuperar, pero lo que sí ha conseguido la película es destronar a 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' para hacerse con el número 1 de la taquilla en Estados Unidos.

'Una batalla tras otra' ha arrancado su andadura en las salas norteamericanas con unos ingresos de 22,4 millones de dólares, una cifra que se eleva hasta los 48,5 millones si tenemos en cuenta la recaudación de todo el mundo. No son cifras espectaculares, pero hay algo que conviene tener en cuenta para se optimistas en que no acaba provocando grandes pérdidas: está gustando muchísimo.

Necesita mucho más

Tanto la crítica como el público coinciden en que 'Una batalla tras otra' es una película extraordinaria, algo que puede ser clave para que aguante bien en semanas venideras. Y le va a hacer falta, pues su presupuesto ronda los 130 millones de dólares, por lo que necesita que esos 48,5 se multipliquen por seis para poder empezar a considerar que ha sido un éxito en cines.

Desde Deadline apuntan que el plan de Warner es que 'Una batalla tras otra' aguante el máximo tiempo posible de forma exclusiva en cines, jugando tanto con lo mucho que está gustando como con que es una película que parte con opciones series de cara a los próximos Óscar. ¿Será suficiente? Habrá que verlo

Lo que también ha conseguido ya 'Una batalla tras otra' es convertirse en el mejor estreno de toda la carrera de Paul Thomas Anderson. Tampoco era difícil, pues 'Pozos de ambición' era su mayor éxito mundial hasta la fecha con unos ingresos finales de 76,1 millones de dólares.

Por su parte, DiCaprio consigue aquí su undécima película que supera los 20 millones de dólares durante su primer fin de semana en las salas de Estados Unidos.

En Espinof | Las 13 mejores películas de Leonardo DiCaprio

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025



