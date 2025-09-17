Es una de las mejores películas de superhéroes de la historia y la más taquillera de 2025, y ya tiene fecha de estreno en streaming

Después de lo que demostró en el Universo Cinematográfico de Marvel con su magnífica trilogía de 'Guardianes de la Galaxia', cuando se anunció que James Gunn, de la mano de su inseparable Peter Safran, cogería las riendas del renovado DC Universe como director creativo, la confianza, al menos por mi parte, fue plena, y se consolidó después de la primera piedra de la franquicia con una animada 'Creature Commandos' tan encantadora como divertida.

Metrópolis a golpe de click

Por supuesto, esta fe en el de Misuri fue igual de ciega en lo que respecta a su trabajo con 'Superman'. Tras saberse que Gunn dirigiría la siguiente aventura del estandarte de DC, el fandom se dividió entre quienes aún lamentaban la caída del oscuro y edgy DCEU de Zack Snyder y aquellos que, simple y llanamente, querían ver al kryptoniano recuperar la luz, el color y la calidez con las que siempre se ha relacionado al personaje.

El lanzamiento en cines del filme, en el que David Corenswet y Rachel Brosnahan interpretan al héroe titular y su inseparable Lois Lane, y donde Nicholas Hoult brilla sobre el resto con su intensísimo Lex Luthor, confirmó que la creación de Jerry Siegel y Joe Shuster estaba en las mejores manos posibles; y es que el bueno de James no sólo ha moldeado una de las mejores películas de superhéroes de la historia, sino una canalización perfecta de la esencia del cómic al medio audiovisual.

Si estamos hablando ahora de esto es porque 'Superman' acaba de obtener su fecha de estreno en streaming. Concretamente, el largometraje aterrizará en HBO Max el próximo 19 de septiembre acompañado de un rediseño de la página de inicio de la plataforma con funciones ambientadas en su universo, incluyendo portales ocultos que llevan al "Universo de bolsillo de Lex Luthor" o una colección centrada en los fans llamada "La fortaleza de la soledad".

La verdad es que la oportunidad para volver a dejar que Gunn nos deje el corazón calentito y nos enseñe lo que es ser punk de verdad en 2025 es perfecta. Y encima desde el salón de casa.

