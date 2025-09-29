Número 1 en 94 países. La película de ciencia ficción que ha destronado por sorpresa al último éxito de Denzel Washington

Todo el mundo es consciente de que el ritmo de estrenos es muy diferente según la plataforma, siendo Netflix la que más títulos lanza con diferencia. Por el otro extremo hay mucha competición por el número 1, pero lo que está claro es que Apple TV+ es una de las aspirantes. Sin embargo, este mes ha sucedido algo bastante inédito, ya que la plataforma ha estrenado dos películas originales.

La primera fue 'Del cielo al infierno', nueva adaptación de la novela que ya sirviera como base para que Akira Kurosawa diera forma a la aclamada 'El infierno del odio'. Todo apuntaba a que el thriller que Denzel Washington protagoniza a las órdenes de Spike Lee iba a estar mucho tiempo en lo más alto, pero lo cierto es que acaba de ser destronado de forma inesperada por 'Contigo, todo'.

Un inusual drama romántico

'Contigo, todo' es un drama romántico de ciencia ficción que nos sitúa en un mundo en el que una empresa ha creado un test que demuestra científicamente quién es tu alma gemela. Eso complica la relación entre dos grandes amigos, ya que ella insiste en hacerse la prueba y el resultado dice que su alma gemela es otro hombre...

Protagonizada por Brett Goldstein, el inolvidable Roy Kent de 'Ted Lasso', e Imogen Poots, 'Contigo, todo' se presentó mundialmente en el Festival de Toronto de 2024, pero no fue hasta el 26 de septiembre de 2025 cuando se estrenó en Apple TV+. Allí su éxito ha sido instantáneo, pues Flixpatrol informa de que ha llegado al número 1 en 94 países.

A priori, este largometraje dirigido por William Bridges parecía destinado a ser una mera adición más al catálogo, ya que ha tenido buenas críticas pero tampoco excelentes -cuenta con un 74% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, pero a la hora de la verdad el público ha caído rendido a sus pies.

En Espinof | Las 40 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2025

