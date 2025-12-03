'Núremberg' acaba de destronar por sorpresa a 'Zootrópolis 2'. La película de Russell Crowe se merienda a Disney y logra una machada que parecía imposible

El último gran fenómeno en cines es 'Zootrópolis 2', la estupenda película de Disney que ha conseguido uno de los mejores estrenos de todos los tiempos. Además, es de esperar que siga un tiempo como la película número 1 en taquilla, pero lo cierto es que en España ha sido destronada de forma sorprendente por 'Núremberg', el drama histórico protagonizado por Russell Crowe.

Nada hacia pensar que esto fuera a pasar, ya que 'Zootrópolis 2' arrasó este pasado fin de semana con unos ingresos de 3,16 millones de euros en España, mientras que Comscore aclara que 'Núremberg' quedó en tercera posición con 476.000 euros. Vamos, menos de una sexta parte, pero el martes 2 de diciembre se produjo el milagro.

El motivo obvio

Desde DeAPlaneta nos informan de que 'Núremberg' ha conseguido hacerse con el número 1 en taquilla y que ya roza los 100.000 espectadores en cinco días. Lo que se han olvidado de mencionar es exactamente qué ha podido pasar este martes, ya que hay un motivo bastante claro detrás de esta histórica remontada del largometraje dirigido por James Vanderlbilt.

Hace un tiempo el Gobierno de Pedro Sánchez implantó el programa Cine Sénior que permite que los mayores de 65 años vayan a los cines el martes pagando solamente 2 euros por la entrada. No me cabe duda de que eso ha sido clave para que 'Núremberg' se haya marcado esta histórica victoria sobre 'Zootrópolis 2', pero también que todo volverá a la normalidad el miércoles.

Ahora mismo se desconoce cuál ha sido la recaudación exacta de 'Núremberg' el martes, pero es evidente que ha tenido que vender muchas entradas para superar de esta forma al último fenómeno de Disney. Eso sí, es probable que 'Nuremberg' pase entonces a la segunda posición, pues el lunes ya logró imponerse a 'Wicked 2' para ocupar ese puesto.

