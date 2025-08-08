Ola de calor entre locuras inesperadas y déjà vus nostálgicos. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Como decía el ilustre y eterno Chiquito de la Calzada, “La maté en agosto, la caló apretaba”. El genio de la comedia patria no mentía, porque tenemos otra ola de temperaturas absurdamente altas sobrevolando la Península de la que, como podrás imaginar viniendo de un servidor, podemos huir encerrándonos a oscuras en una sala de cine con el aire acondicionado bien fresquito y una película de estreno proyectándose en la pantalla.

Ajustadísima foto finish

Como en todos los repasos a las novedades que hacemos los viernes en esta santa casa, vamos a comenzar echando un vistazo a la taquilla del fin de semana pasado, que cerró con una foto finish de lo más ajustada en la que 'Los tipos malos 2' venció por la mínima a una 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' que, pese a un severo descenso respecto al ejercicio anterior, ha aguantado el tipo considerablemente mejor que en Estados Unidos.

La cinta de animación de Dreamworks dirigida por Pierre Perifel y JP Sans se colocó merecidamente en lo más alto del Top 5 con una estimable —sin más alardes— recaudación de 1,2 millones de euros y sintiendo en la nuca el aliento de lo último del Universo Cinematográfico de Marvel, que sumó otros 1,1 millones a sus arcas después de una contundente caída del 50% respeto al ejercicio anterior; dato que podemos interpretar con optimismo si tenemos en cuenta que en EE.UU. el descenso fue del 66%.

Por su parte, 'Jurassic World: El renacer' continúa pegando dentelladas al box office nacional con otros 0,57 millones de euros que la hicieron merecedora de la medalla de bronce, sacando un pequeño pico a esa joya del cine de terror titulada 'Devuélvemela', que rascó 0,41 millones de euros a pesar de que medio mundo ya la había visto en su casa por la magia de las estrategias de distribución internacionales. 'Superman', por su parte, continuó calentando corazones con su punk rock superheróico con 0,36 millones de euros que se suman a un total de 7,3 millones.

Sorpresas y déjà-vus

Si ya tienes visto todo lo habido y por haber en las carteleras patrias, este 8 de agosto llega una nueva ración de novedades que están capitaneadas por la nueva locura de Zach Cregger tras la genialérrima 'Barbarian' —que, por cierto, tiene a Josh Brolin y Julia Garner entre su reparto—. 'Weapons', tal y como ocurrió con su ópera prima, es una de esas películas de las que es mejor no saber nada en absoluto antes de entrar en la sala para dejarse llevar por su imprevisible amalgama de majaderías y, con suerte, salir encantado.

Si lo tuyo es la nostalgia, Jonathan Entwistle ofrece una buena ración precocinada —que, por cierto, también llega tardísimo respecto al mercado estadounidense— con 'Karate Kid: Legends', que junta a Jackie Chan y Ralph Macchio en un déjà-vu para fans de la franquicia que se hayan quedado con ganas de más patadas de la grulla después del final de 'Cobra Kai'.

Por otro lado, Daniel Minahan nos traslada a los años 50 en el drama romántico 'Indomables', cuyo mayor reclamo es un elenco espectacular en el que figuran nombres como los de Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva y Sasha Calle —casi nada—, mientras que la industria Española, además de la secuela de 'Los Futbolísimos', nos sirve lo nuevo de Alberto Utrera bajo la forma de una comedia negra protagonizada por Paco Leon y titulada 'Uno equis dos'.

Los estrenos de la semana los completan el celebrado drama romántico iraní 'Mi postre favorito' —que ha entusiasmado a nuestro compañero Randy, todo sea dicho—, el regreso de Jamie Lee Curtis y Lidnsay Lohan en 'Ponte en mi lugar de nuevo', la comedia gala 'Aquel verano en París' y el drama histórico made in Finlandia ambientado en la II Guerra Mundial 'Never Alone'.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las películas más esperadas de 2025 y las mejores de 2024. Por aquí puedes ver las 47 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2025 y nuestro ranking con las mejores películas de 2025 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2025 y las mejores series de 2025.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025