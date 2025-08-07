'Uno Equis Dos' tiene a un Paco León espectacular, pero ni él puede levantar este guion

Si lees libros y cómics patrios de hace unas cuantas décadas, probablemente encontrarás varias referencias a la quiniela. Por aquel entonces, la mezcla del fútbol con la lotería se convirtió en una oportunidad de oro que mezclaba los dos grandes sueños del español medio: ganar mucho dinero sin esfuerzo y poder demostrar empíricamente que sabes más que los demás.

Sin embargo, con el triste auge de las apuestas deportivas especializadas, la extensión de las jornadas de liga y la falta de reinvención del deporte tradicional para atrapar a las nuevas generaciones, ha quedado prácticamente en el olvido. Quizá por ello resulta tan anacrónico, y al mismo tiempo curioso, el objeto del deseo de 'Uno Equis Dos'... que va acorde con la película en sí misma.

¿Por qué, por qué los domingos por el fútbol me abandonas?

'Uno Equis Dos' es, al menos en apariencia, un divertido y cruel retrato de la codicia y cómo puede llevar a una lucha mortal entre amigos de toda la vida, pero tras él subyace una lucha de clases que, a la postre, es lo más interesante de la cinta: ese currito sin trabajo amigo de un entrepeneur que acaba de fracasar, con el dinero de papá, al intentar crear una franquicia de gofres con forma de pene.

Ambos quieren el dinero de la quiniela que están a punto de ganar por motivos distintos en una barbacoa que, obviamente, acaba como puedes imaginar. El problema es que el guion no da para más que un cortometraje, y el director, Alberto Utrera ('Smoking Club', 'Desmontando a Lucía'), se ve obligado a meter escenas de relleno que acaban por exasperar.

No tengo nada en contra de que los antihéroes y las malas personas protagonicen películas o que ganen en las mismas. Al contrario: nos pone un espejo ante nosotros mismos, nos ayuda a entender la sociedad moderna, amplía nuestro rango de visión. Sin embargo, 'Uno Equis Dos' da un paso más allá. No es solo que estén todos podridos hasta el tuétano y tengan una maldad intrínseca, sino que llega a un nivel desagradable que la propia película confunde con carisma: al guionista y director le gustan tanto estos personajes que está dispuesto a pasar por alto cosas que ninguno de nosotros podría en la vida real.

Por ejemplo, la película trata de montar un discurso sobre el maltrato de género, pero no sabe muy bien cómo hacerlo o qué va a decir al respecto, y, para ser un tema que requiere tantísimo cuidado en su narrativa, se utiliza como mero subrayador, un recurso más para remarcar la bajeza de sus protagonistas (excusada mediante el carisma, por supuesto). Llegado a un punto, es muy difícil no cansarse de ver cómo la cinta señala una y otra vez que este no es precisamente un grupo que piense en el prójimo, sino uno formado por monstruos capaces de hacer lo que sea por el dinero.

Y una vez se abre la veda de la sangre, claro, es difícil no parar. No negaré que tiene momentos muy divertidos en este continuo juego del odio, pero le falta sutileza, garra y, en el fondo, querer contar algo que vaya más allá de "el hombre es un lobo para el hombre". Eso ya lo sabíamos, y nos lo habían contado mejor.

Quizá, quizá tu me engañas al decir que vas al fútbol

Utrera ha querido hacer un thriller en miniatura, casi teatral, reuniéndose con un grupo de actores de lujo, pero, en última instancia, solo ellos son capaces de salvar la función. Paco León, en particular, está estupendo, aportando a su personaje los detalles y aristas que le faltan al libreto, capaz de dotar de humanidad a un maltratador hijo de papá con el dinero como una religión en su vida.

La base de 'Uno Equis Dos' es fantástica, y dentro de ella, si se la hubiera cuidado más o se hubiera confiado la reescritura a otro guionista quizá más talentoso, se esconde un diamante en bruto. Al menos, eso sí, está rodada estupendamente, resignificando los lugares que se nos presentan en el primer acto (la barbacoa, la cocina, el salón, primero llenos de alegría, después de rencor y heridas) y mostrando una estupenda capacidad para registrar la tensión que se cuece en el ambiente.

Sin duda alguna, Utrera es mejor director que guionista, y durante la proyección no dejaba de pensar en cómo habría cambiado la cosa si su guion fuera menos anacrónico y más fluido: el estudio de personajes que trata de hacer no funciona y los giros son tan previsibles que es difícil emocionarse por nada de lo que ocurra en este in crescendo exento de sabor.

Para cuando llega su irónico final, similar al que podría tener un episodio de 'Historias de la cripta', solo queda encogerse de hombros: aunque por momentos parece que va a levantar el vuelo, el viaje de la película tiende a ser un dislate alargado artificialmente en el que no funciona ni el ritmo, ni un guion que no consigue cumplir sus objetivos ni ser tan inteligente como cree que es. El estupendo reparto y la más que cumplidora dirección consiguen, in extremis, salvar 'Uno Equis Dos' del desastre, pero incluso para eso hay que poner ciertas ganas. Otra oportunidad perdida.

